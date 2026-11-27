Palmeiras gegen Estudiantes mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Palmeiras empfängt Estudiantes in der Copa Libertadores. Die Mannschaft von Abel Ferreira will sich nach einer schwachen Ergebnisserie zu Hause und in der Serie A rehabilitieren.

Die Brasilianer gehen nach zwei Liga-Niederlagen und einem Unentschieden in die Partie. Am 18. November verloren sie mit 1:2 gegen Cruzeiro, drei Tage später spielten sie 1:1 gegen Flamengo. Am 24. November unterlagen sie dem bereits abgestiegenen Chapecoense mit 0:3.

Diese Niederlage tat weh. Palmeiras steht in der Serie-A-Tabelle weiterhin auf Platz zwei, doch nach dem 0:3 gegen das Tabellenschlusslicht muss Ferreira vor der nächsten Partie mit K.-o.-Charakter Antworten finden.

Estudiantes reist unter Alexander Medina mit einer durchwachsenen Bilanz aus den nationalen Wettbewerben an. Am 12. November gewann die Mannschaft im Supercup mit 3:2 gegen Independiente Rivadavia. In den letzten drei Spielen der Liga Profesional gab es jedoch zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen Union.

Die Argentinier haben zudem jüngst gegen einen brasilianischen Gegner gespielt. Ihr letzter Auftritt in der Copa Libertadores endete mit einem 0:0 gegen Flamengo, das Ergebnis wurde als Sieg für Estudiantes gewertet.

In der vorliegenden Tabelle steht Palmeiras in Gruppe F auf Platz zwei, Estudiantes ist Zweiter in Gruppe A. Beide Klubs wissen, wie wenig Spielraum sie sich für einen weiteren Ausrutscher leisten können.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

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