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Italien Serie B
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Palermo gegen LR Vicenza heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Palermo - LR Vicenza
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Italien Serie B

Palermo gegen LR Vicenza: So seht ihr das Serie-B-Spiel, Anstoßzeit und Team-News

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Italien Serie B - Spielwoche 10
Stadio Renzo Barbera

Palermo gegen LR Vicenza wird live auf DAZN und LaB Channel übertragen. Die beiden Plattformen halten die Rechte an der Serie B 2026/27. Hier sind die Möglichkeiten, das Spiel im TV und im Stream zu verfolgen.

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So seht Ihr Palermo gegen LR Vicenza mit einem VPN

Wenn Ihr im Ausland unterwegs seid oder einfach von einem anderen Teil der Welt aus auf Eure gewohnten Streamingdienste zugreifen möchtet, könntet Ihr auf geografische Beschränkungen stoßen. In diesem Fall kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) sehr nützlich sein.

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Im Stadio Renzo Barbera in Palermo steht ein Serie-B-Duell zwischen Palermo von Filippo Inzaghi und LR Vicenza von Fabio Gallo an. In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften Welten, doch beide brauchen Punkte, wenn auch aus gegensätzlichen Gründen.

Palermo geht als Tabellenführer in die Partie. Die bisherige Saison hat die Ambitionen des Klubs bestätigt und überzeugt. Palermo zeigte sich offensivstark und konstant in seinen Ergebnissen: Vor dem 3:3 gegen Pisa gewann die Mannschaft vier ihrer letzten fünf Ligaspiele.

LR Vicenza steht auf Platz 16 und braucht Punkte, um nicht noch tiefer in die gefährliche Tabellenregion abzurutschen. Gallo weiß, dass das Barbera ein schwieriges Pflaster ist. Nach einem wechselhaften Saisonstart braucht seine Mannschaft aber greifbare Ergebnisse.

Palermo hat bewiesen, dass die Mannschaft auch auswärts Tore erzielen kann. Das zeigen das 4:2 gegen Empoli und der 2:0-Auswärtssieg gegen Mantova. Vicenza wiederum beendete mit einem 2:0 gegen Empoli eine schwierige Phase. Die 1:2-Niederlage gegen Modena am vergangenen Spieltag bremste den positiven Trend jedoch.

Es trifft also ein Tabellenführer, der seine Spitzenposition festigen will, auf eine Mannschaft, die sich in der Tabelle nach oben kämpfen möchte. Hier findet Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Stream.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Palermo vs LR Vicenza Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Inzaghi

Palermos Trainer Filippo Inzaghi hat die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Informationen zu verletzten oder gesperrten Spielern liegen nicht vor. In den Stunden vor dem Anpfiff werden entsprechende Updates ergänzt.

Bei LR Vicenza ist die Lage ähnlich: Trainer Fabio Gallo hat seine Aufstellung für dieses Auswärtsspiel noch nicht bekannt gegeben. Angaben zu nicht verfügbaren oder gelbvorbelasteten Spielern liegen nicht vor. Der endgültige Kader wird kurz vor dem Spiel bekannt gegeben.

Aktuelle Form

PAL

PAL - Form

BSP
S2-1
EMP
S2-4
MAN
S0-2
CAR
S2-1
PIS
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LRV

LRV - Form

VER
N2-1
PIS
N0-3
BEN
U2-2
EMP
S0-2
MOD
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Palermo geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Serie-B-Spielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen Pisa, zuvor besiegte Palermo Carrarese mit 2:1 und Mantova auswärts mit 2:0. In den fünf betrachteten Spielen erzielte Palermo zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

LR Vicenza verbuchte in den letzten fünf Serie-B-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Am vergangenen Spieltag verlor Vicenza mit 1:2 gegen Modena, nachdem die Mannschaft Empoli mit 2:0 besiegt hatte. In den fünf betrachteten Partien erzielte Vicenza sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer. Die Defensive bleibt damit der größte Grund zur Sorge.

Direkter Vergleich

Head to Head

PalermoUnentschiedenLR Vicenza
1
0
0
Italien Coppa Italia
Palermo badge
Palermo
PAL
2
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
2
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das einzige erfasste Duell der beiden Mannschaften fand am 5. August 2018 statt. Damals trennten sich Palermo und LR Vicenza in der Coppa Italia 2:2. Weitere Begegnungen aus jüngerer Zeit sind nicht verzeichnet.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
PalermoPalermoPAL
97202111+1023
U
S
S
S
S
2
ModenaModenaMOD
106221810+820
U
S
S
N
S
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
S
S
U
U
S
4
MantovaMantovaMAN
105321511+418
U
N
S
N
S
5
PisaPisaPIS
94321813+515
U
U
S
S
U
6
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
N
U
S
U
S
7
SudtirolSudtirolSUD
103521110+114
U
N
U
N
U
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
104241011-114
U
S
S
N
N
9
VeronaVeronaVER
93331613+312
S
U
U
N
S
10
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
U
N
U
S
N
11
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
S
S
N
N
U
12
CesenaCesenaCES
102621114-312
U
S
N
U
N
13
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102431110+110
N
U
N
S
U
14
CarrareseCarrareseCAR
9315910-110
S
N
S
S
N
15
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
9315919-1010
N
N
S
U
N
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
N
S
U
N
N
17
Juve StabiaJuve StabiaJUV
93339908
N
S
S
U
U
18
Sampdoria GenuaSampdoria GenuaSAM
10126818-108
S
N
U
N
N
18
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
N
N
U
N
N
20
CatanzaroCatanzaroCAT
101361122-116
U
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Serie B steht Palermo auf Platz eins, LR Vicenza dagegen auf Rang 16. Der deutliche Abstand spiegelt zwei völlig unterschiedliche Saisonverläufe wider.

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So nutzt Ihr das VPN auf Eurem Fernseher

Wie könnt Ihr das Spiel auf dem großen Bildschirm sehen? Auf dem Smartphone oder Laptop lässt es sich zwar gut verfolgen, doch Live-Sport kommt auf dem großen Bildschirm am besten zur Geltung.

  • Smart-TVs und Fire Sticks: Für die meisten Fernseher und Android-Geräte, etwa den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast mit Google TV, gibt es eigene VPN-Apps. Sucht einfach im App-Store Eures Fernsehers nach Eurem VPN-Anbieter, meldet Euch an und verbindet Euch wie auf Eurem Smartphone.
  • Apple TV, Roku und Konsolen: Diese Geräte unterstützen oft keine direkten VPN-Apps. Am einfachsten ist es, Smart DNS zu nutzen (in der Regel in den Einstellungen Eures VPN-Kontos verfügbar) oder den Stream von Eurem mit dem VPN verbundenen Smartphone oder Laptop auf den Fernseher zu spiegeln beziehungsweise zu übertragen.

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