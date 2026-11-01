So seht Ihr Pakhtakor Tashkent gegen Al Nassr FC mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Sperren gelten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Al Nassr reist in der AFC Champions League Elite zu Pakhtakor Tashkent. Das Team von Ange Postecoglou kommt in starker Form aus dem heimischen Wettbewerb nach Usbekistan.

Der saudische Klub geht mit fünf Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg in diese internationale Partie. Dazu zählt ein 5:3-Erfolg gegen Al Kholood in der Saudi Pro League, bei dem Cristiano Ronaldo in der zweiten Halbzeit einen Hattrick erzielte. Der 41-Jährige steht nun bei 985 Toren in seiner Karriere. Damit fehlen ihm noch 15 Treffer bis zur beispiellosen Marke von 1.000 Toren.

Pakhtakor, trainiert von Kamoliddin Tadjiev, befindet sich dagegen in einer schwierigen Phase. Die usbekische Mannschaft hat nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt verlor sie in der AFC Champions League Elite mit 0:1 gegen Al Quwa Al Jawiya.

Al Nassr steht in der Tabelle der Westgruppe auf Platz neun, Pakhtakor auf Platz zwölf. Damit geht Postecoglous Mannschaft aus der stärkeren Position in die Partie. Der Abstand zwischen den beiden Klubs im internationalen Wettbewerb macht Al Nassr zum klaren Favoriten auf Punkte in dieser Begegnung.

Auch abseits des Platzes bleibt Al Nassr einer der meistdiskutierten Klubs im Weltfußball. Berichten zufolge prüft RedBird Capital Partners eine Übernahme des saudischen Klubs. Ronaldos mögliche Rückkehr in die portugiesische Nationalmannschaft sorgt angesichts eines vollen Spielplans im November für zusätzlichen Gesprächsstoff.

Alles, was Ihr wissen müsst, um Pakhtakor Tashkent gegen Al Nassr FC live zu sehen, erfahrt Ihr im Folgenden.

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