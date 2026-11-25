So seht Ihr Pafos FC gegen FC Midtjylland mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Alphamega Stadium

Pafos FC empfängt FC Midtjylland im Alphamega Stadium in Limassol zu einem Spiel der Ligaphase der Conference League.

Beide Klubs stehen im unteren Bereich der Tabelle. Pafos belegt Platz 30, Midtjylland Platz 34. Im Kampf um einen Platz in der K.-o.-Phase zählt daher jeder Punkt.

Pafos wird von Ricardo Sa Pinto trainiert und geht mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Omonia Aradippou in der zyprischen Liga am 21. November in die Partie. Zuvor hatte das Team Anfang des Monats Omonia 29 Maiou mit 4:2 besiegt.

Sein jüngster Europapokalauftritt endete am 5. November mit einer 1:3-Niederlage gegen FC Twente. Dadurch steht Pafos in der Tabelle unter Druck.

Midtjylland unter Mike Tullberg hat zuletzt in der heimischen Liga etwas Schwung aufgenommen. Im jüngsten Spiel gewann das Team am 23. November in der Superliga auswärts bei Broendby mit 2:0.

Der Sieg sorgte nach der 1:6-Niederlage gegen Ajax in der Conference League am 5. November für etwas Erleichterung. Die dänische Mannschaft will an die Leistung gegen Broendby nun auch auf europäischer Bühne anknüpfen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt und was über die Teams, ihre Form und die Tabelle bekannt ist.

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