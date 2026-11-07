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Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

In der Home Deluxe Arena in Paderborn empfängt der SC Paderborn Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Tabelle.

Paderborn steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen auf Tabellenplatz 15 und braucht dringend Zähler, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Trainer Ralf Kettemann muss dabei auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Eintracht Frankfurt reist als Neunter der Tabelle an und hat zuletzt Aufwärtstrend gezeigt. Der 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV in der Bundesliga am vergangenen Wochenende hat Selbstvertrauen gegeben.

Besonders im Fokus steht bei der SGE Younes Ebnoutalib. Der 23-Jährige gehört mit sechs Treffern und einem Assist zu den stärksten Stürmern der Liga und hat zuletzt auch sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Bundestrainer Jürgen Klopp gefeiert. Sein Marktwert und sein Ansehen sind in kürzester Zeit explodiert.

Trainer Adolf Hütter muss in Paderborn auf Jessic Ngankam und Mario Götze verzichten, kann aber ansonsten aus dem Vollen schöpfen. Die Eintracht ist als Favorit angereist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Paderborn und Eintracht Frankfurt los?

Paderborn kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Zuvor verlor der SC Paderborn mit 0:1 im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, schlug aber davor den Hamburger SV mit 1:0 in der Liga. Insgesamt erzielte Paderborn in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die SGE mit 3:1 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor hatte Frankfurt auch im DFB-Pokal mit 3:1 gegen den HSV gewonnen, musste aber eine 1:0-Niederlage bei Borussia Dortmund hinnehmen. Das schwächste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein deutliches 0:6 gegen RB Leipzig.

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Form

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Bilanz direkte Duelle

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen