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Bundesliga
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Paderborn vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Paderborn - Eintracht Frankfurt
Paderborn
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Paderborn gegen Eintracht Frankfurt. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
Home Deluxe Arena

In der Home Deluxe Arena in Paderborn empfängt der SC Paderborn Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Tabelle.

Paderborn steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen auf Tabellenplatz 15 und braucht dringend Zähler, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Trainer Ralf Kettemann muss dabei auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Eintracht Frankfurt reist als Neunter der Tabelle an und hat zuletzt Aufwärtstrend gezeigt. Der 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV in der Bundesliga am vergangenen Wochenende hat Selbstvertrauen gegeben.

Besonders im Fokus steht bei der SGE Younes Ebnoutalib. Der 23-Jährige gehört mit sechs Treffern und einem Assist zu den stärksten Stürmern der Liga und hat zuletzt auch sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Bundestrainer Jürgen Klopp gefeiert. Sein Marktwert und sein Ansehen sind in kürzester Zeit explodiert.

Trainer Adolf Hütter muss in Paderborn auf Jessic Ngankam und Mario Götze verzichten, kann aber ansonsten aus dem Vollen schöpfen. Die Eintracht ist als Favorit angereist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Paderborn und Eintracht Frankfurt los?

Paderborn kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Zuvor verlor der SC Paderborn mit 0:1 im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, schlug aber davor den Hamburger SV mit 1:0 in der Liga. Insgesamt erzielte Paderborn in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die SGE mit 3:1 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor hatte Frankfurt auch im DFB-Pokal mit 3:1 gegen den HSV gewonnen, musste aber eine 1:0-Niederlage bei Borussia Dortmund hinnehmen. Das schwächste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein deutliches 0:6 gegen RB Leipzig.

SCP

SCP - Form

VFB
N0-2
SVW
U2-2
HSV
S1-0
VFB
N0-1
BMG
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SGE

SGE - Form

RBL
N6-0
KÖL
S1-0
BVB
N1-0
HSV
S1-3
HSV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Paderborn vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Aufstellung
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
N. NollN. NollT. SchellerT. SchellerM. HansenM. HansenJ. ter HorstJ. ter HorstS. CastanedaS. Castanedateam-logoG. VidovicL. CurdaL. CurdaT. BaackT. BaackR. ObermairR. ObermairS. MarinoS. MarinoS. TiggesS. TiggesN. AtuboluN. AtuboluK. KosugiK. KosugiL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumN. CollinsN. CollinsR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliR. DoanR. DoanC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibF. ChaibiF. Chaibi
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-5-2
Paderborn

Startelf

Eintracht Frankfurt

Trainer

  • R. Kettemann
  • Adolf Hütter

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Form

SCP

SCP - Form

VFB
N0-2
SVW
U2-2
HSV
S1-0
VFB
N0-1
BMG
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SGE

SGE - Form

RBL
N6-0
KÖL
S1-0
BVB
N1-0
HSV
S1-3
HSV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PaderbornUnentschiedenEintracht Frankfurt
3
0
2
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
4
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
END
11Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Paderborn vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
S
N
N
S
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
S
N
S
N
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
11
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
14
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
91171225-134
N
U
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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