Heute ist der FC Schalke 04 zu Gast beim SC Paderborn. Goal liefert alle Informationen zu den Aufstellungen sowie zur Übertragung im TV und STREAM.

Am 6. Spieltag der Saison 2021/2022 kommt es in der 2. Bundesliga zur Begegnung SC Paderborn vs. FC Schalke 04. Angepfiffen wird die Partie in Paderborn um 13.30 Uhr.

Für Paderborn läuft es in der neuen Spielzeit bisher blendend. Die ersten fünf Spiele konnten mit drei Siegen und zwei Unentschieden absolviert werden. Somit befindet sich Paderborn bislang verdientermaßen ganz weit oben in der Tabelle.

Holpriger verläuft es derweil bei den Königsblauen aus Schalke. Bereits zwei Niederlagen musste man einstecken und vor allem die 1:4 Niederlage in Regensburg sorgte wohl für Sorgenfalten bei den Schalker Verantwortlichen.

Gegen Fortuna Düsseldorf überzeugte Schalke im letzten Spiel mit einem 3:1 Sieg. Können die Schalker gegen den SC Paderborn ihre aufsteigende Form bestätigen oder bleibt der SCP auch im sechsten Spiel ohne Niederlage? Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

2. Bundesliga heute live im TV und STREAM: SC Paderborn vs. FC Schalke 04 - Die Begegnung in der Übersicht

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live: Wird die 2. Bundesliga heute im Free-TV übertragen?

Seit Jahren ist die 2. Liga bekannt für Spannung und Fußballspektakel. Auch dieses Jahr finden wieder hochkarätige Begegnungen statt. Eines dieser Spiele bestreiten heute der SC Paderborn und Schalke 04.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass zahlreiche Anhänger:innen sich dieselbe Frage stellen: Ist die 2. Liga heute auch im Free-TV zu sehen?

Die gute Nachricht zuerst: Ja, Ihr könnt Spiele der 2. Liga auch im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen! Der Sportsender Sport1 zeigt diese Saison insgesamt 33 Spiele von Schalke 04, Werder Bremen, HSV & Co. - es handelt sich dabei jedoch ausschließlich um die Samstagabendspiele der 2. Bundesliga.

Nun zur schlechten Nachricht: Wollt Ihr heute live dabei sein, wenn Schalke zu Gast in Paderborn ist, müssen wir Euch leider mitteilen, dass dies nicht auf Sport1 möglich ist!

Es gibt jedoch eine weitere Möglichkeit das Spiel heute live im TV und STREAM anzusehen - auf Sky!

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live im Fernsehen: Sky überträgt die 2. Bundesliga

Jetzt wisst Ihr also, dass Ihr jeden Samstagabend nur Sport1 einschalten müsst, wenn Ihr Lust auf die 2. Liga habt. Doch was ist mit den anderen Spielen? Alle anderen Spiele seht Ihr live und exklusiv beim Bezahlsender Sky!

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender konnte sich die Rechte für alle Begegnungen in dieser Saison sichern und bietet Euch somit LIVE-Sport vom Feinsten!

Um heute Paderborn vs. Schalke live im Fernsehen zu sehen, benötigt Ihr also lediglich ein Abo bei Sky.

Klingt das interessant? Dann findet Ihr hier nähere Informationen zu den verschiedenen Abomodellen auf Sky.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM auf Sky

Ihr wisst noch nicht, ob Sky das Richtige für Euch ist und möchtet Euch vorerst nicht langfristig binden? Oder seid Ihr als Sky Kunde heute nicht zuhause?

Das war vielleicht früher ein Problem - heute nicht mehr! Sky bietet Euch mit dem hauseigenen LIVE-STREAM die Antwort auf beide Fragen.

Wir erklären Euch im Folgenden, welche Möglichkeiten Ihr habt, den LIVE-STREAM zum Spiel abzurufen.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Eine Variante, heute das Spiel SCP vs. S04 im LIVE-STREAM zu sehen, ist Sky Ticket.

Mit Sky Ticket seht Ihr nur das, worauf Ihr auch wirklich Lust habt und das bereits ab 19,99€ pro Monat (Jahresmitgliedschaft). Das Monatsabo kann jederzeit gekündigt werden und ist damit die flexible Lösung für alle, die noch unentschlossen sind. Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket läuft analog zur TV-Übertragung und kann auf einer Vielzahl von Geräten abgerufen werden.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-STREAM auf Sky Go

Gute Nachrichten für alle Sky Kunden: Ihr könnt die große Auswahl an LIVE-Sport nicht nur auf Eurem Fernseher genießen!

Mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go seht Ihr auch unterwegs auf dem Handy, Laptop oder Tablet das gesamte Programm.

Alles was Ihr dazu braucht, ist die Sky Go-App auf Eurem Device und der Streaming-Spaß kann beginnen!

Alles wichtige zur Installation von Sky Go auf Eurem Gerät findet Ihr hier.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der 2. Liga auf Sky in der Übersicht

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentar : Marcel Meinert

: Marcel Meinert Moderation: Stefan Hempel

2. Bundesliga heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zu SC Paderborn vs. FC Schalke 04

Aufstellung SC Paderborn: Huth - Yalcin, Hünemeier, van der Werff - Schallenberg, Schuster - Justvan, Mehlem, Collins - Srbeny, Michel.

Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Itakura, Flick, Kaminski - Churlinov, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Terodde, Bülter.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 heute live: Die 2. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr wollt interessante Statistiken zu beiden Mannschaften und über Schlüsselszenen und Tore informiert sein, könnt das Spiel heute jedoch nicht im TV oder STREAM verfolgen?

Auch für diese Situation wurde vorgesorgt. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal, seid Ihr stets gut informiert!

Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER der Begegnung Paderborn vs. Schalke auf Goal.com.

