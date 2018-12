Pablo Fornals zu Bayern München? FCB angeblich scharf Star auf des FC Villarreal

Pablo Fornals zählt zu den begehrtesten jungen Spielern Spaniens. Offenbar hat auch der FC Bayern Interesse an ihm.

Bundesliga -Rekordmeister Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einem Transfer von Mittelfeldstar Pablo Fornals vom spanischen Erstligisten FC Villarreal . Dies berichtet El Confidencial und schreibt, Fornals sei beim FCB ein Kandidat für einen Wechsel im kommenden Sommer.

Nach dieser Saison kann der 22-Jährige angeblich für die festgeschriebene Ablöse von 26 Millionen Euro aus seinem bis 2022 datierten Vertrag in Villarreal aussteigen. Ein Umstand, der bei einigen Top-Klubs in Europa Interesse weckt. So soll Fornals ins Visier des FC Barcelona geraten sein und es heißt, auch die Premier-League-Vereine FC Arsenal und West Ham United beschäftigen sich mit ihm.

FC Bayern: Pablo Fornals spielte zuvor für den FC Malaga

Fornals, der zwei Länderspiele für Spanien absolviert hat, ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Der Rechtsfuß kann hinter einer Sturmspitze in der Zentrale auflaufen und auch beide Flügelpositionen bekleiden. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

2017 kam er für zwölf Millionen Euro Ablöse vom FC Malaga zum Gelben U-Boot und überzeugte in seiner ersten Saison mit drei Toren und zwölf Assists in 35 Ligapartien. In dieser Saison sammelte er bisher sechs Scorerpunkte (drei Treffer, drei Vorlagen) in 24 Pflichtspielen für den abstiegsbedrohten Klub.