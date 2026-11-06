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England FA Cup
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Oxford City gegen Leicester City heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Oxford City - Leicester
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Alle Infos dazu, wie Ihr Oxford City gegen Leicester City heute live im FA Cup sehen könnt.

So sehen Sie Oxford City gegen Leicester City mit einem VPN

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Spielvorschau

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England FA Cup - Spielwoche 1
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Oxford City vs Leicester Aufstellungen

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Trainer

  • R. Jenkins
  • R. Martin

Oxford City empfängt Leicester City im The RAW Charging Stadium in Marston. Das FA-Cup-Duell zwischen Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Ebenen des englischen Fußballs ist eine Seltenheit.

Oxford City, das in der National League North/South antritt, steht gegen Leicester City vor einer schweren Aufgabe. Leicester spielt derzeit unter Russell Martin in der League One. Dass im FA Cup solche Begegnungen zwischen Teams aus verschiedenen Spielklassen möglich sind, macht einen Teil des anhaltenden Reizes des Wettbewerbs aus.

Die Mannschaft von Ross Jenkins geht nach einer 1:3-Niederlage gegen South Shields in der National League in dieses Spiel. Zuvor bewies Oxford City im Pokal jedoch Widerstandskraft und schlug Torquay United in der Qualifikation. Soll eine Überraschung gelingen, wird die Unterstützung des Heimpublikums entscheidend sein.

Leicester reist in ordentlicher Verfassung an. Martins Mannschaft spielte zuletzt in der Liga 2:2 gegen Stevenage, gewann aber drei ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele, darunter ein souveränes 3:0 gegen Wigan Athletic.

Für Oxford City ist es die Art von Spiel, die eine Saison prägen kann. Für Leicester bietet sich die Chance, in einem Pokal weiterzukommen, der unabhängig von der Spielklasse eines Vereins weiterhin Bedeutung hat.

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