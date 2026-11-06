So sehen Sie Oxford City gegen Leicester City mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 6. Nov. 2026 - 14:45 The RAW Charging Stadium

Oxford City empfängt Leicester City im The RAW Charging Stadium in Marston. Das FA-Cup-Duell zwischen Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Ebenen des englischen Fußballs ist eine Seltenheit.

Oxford City, das in der National League North/South antritt, steht gegen Leicester City vor einer schweren Aufgabe. Leicester spielt derzeit unter Russell Martin in der League One. Dass im FA Cup solche Begegnungen zwischen Teams aus verschiedenen Spielklassen möglich sind, macht einen Teil des anhaltenden Reizes des Wettbewerbs aus.

Die Mannschaft von Ross Jenkins geht nach einer 1:3-Niederlage gegen South Shields in der National League in dieses Spiel. Zuvor bewies Oxford City im Pokal jedoch Widerstandskraft und schlug Torquay United in der Qualifikation. Soll eine Überraschung gelingen, wird die Unterstützung des Heimpublikums entscheidend sein.

Leicester reist in ordentlicher Verfassung an. Martins Mannschaft spielte zuletzt in der Liga 2:2 gegen Stevenage, gewann aber drei ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele, darunter ein souveränes 3:0 gegen Wigan Athletic.

Für Oxford City ist es die Art von Spiel, die eine Saison prägen kann. Für Leicester bietet sich die Chance, in einem Pokal weiterzukommen, der unabhängig von der Spielklasse eines Vereins weiterhin Bedeutung hat.