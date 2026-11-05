So sehen Sie Oxford City gegen Leicester City mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Wählen Sie einen zuverlässigen VPN-Dienst . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie dessen Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters.

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Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 6. Nov. 2026 - 14:45 The RAW Charging Stadium

Oxford City empfängt Leicester City im The RAW Charging Stadium in Marston. Das FA-Cup-Duell zwischen Mannschaften aus sehr unterschiedlichen Spielklassen des englischen Fußballs ist eine Seltenheit.

Oxford City, das in der National League North/South antritt, steht gegen Leicester City vor einer schweren Aufgabe. Leicester spielt derzeit unter Russell Martin in der League One. Dass es im FA Cup zu solchen Duellen zwischen Mannschaften aus verschiedenen Spielklassen kommt, trägt zur anhaltenden Faszination des Wettbewerbs bei.

Die Mannschaft von Ross Jenkins geht nach einer 1:3-Niederlage gegen South Shields in der National League in dieses Spiel. Zuvor hatte Oxford City im Pokal jedoch Widerstandskraft bewiesen und Torquay United in der Qualifikation besiegt. Soll die Überraschung gelingen, wird die Unterstützung des heimischen Publikums entscheidend sein.

Leicester reist in ordentlicher Verfassung an. Die Mannschaft von Martin spielte in ihrem jüngsten Ligaspiel 2:2 gegen Stevenage, gewann aber drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein souveränes 3:0 gegen Wigan Athletic.

Für Oxford City ist es eines jener Spiele, die eine Saison prägen können. Für Leicester bietet sich die Chance, in einem Pokal weiterzukommen, der unabhängig von der Spielklasse eines Vereins weiterhin Bedeutung hat.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Oxford City gegen Leicester City live zu sehen.

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