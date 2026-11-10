So seht Ihr Oud-Heverlee Leuven gegen HB Koege mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

Meldet Euch an & findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 4 11. Nov. 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

Oud-Heverlee Leuven empfängt HB Køge in der Gruppenphase der Champions League der Frauen im King Power at Den Dreef in Leuven.

Leuven hat in Europas wichtigstem Klubwettbewerb eine schwierige Phase hinter sich. Das Team von Ster Habibzadeh verlor seine letzten beiden Champions-League-Spiele mit insgesamt 1:10 und kassierte gegen Servette und Paris Saint-Germain jeweils fünf Gegentore.

Die belgische Mannschaft steht in der Tabelle der Champions League der Frauen auf Platz 18 und braucht dringend Punkte, um ihre Europapokalsaison am Leben zu halten. Das Heimspiel gegen ein Team außerhalb der Top Ten bietet ihr die Chance, die Negativserie zu beenden.

HB Køge reist dagegen mit einer guten Form in der heimischen Liga nach Belgien. Das Team von Kristian Moerch Rasmussen hat drei seiner letzten vier Ligaspiele gewonnen, darunter am vergangenen Wochenende ein 6:0 gegen AGF, und geht mit viel Selbstvertrauen in diese Partie.

Der dänische Klub steht in der Tabelle der Champions League der Frauen auf Platz 11, sieben Plätze vor Leuven. Ein Sieg würde seine Position im Wettbewerb weiter festigen.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Oud-Heverlee Leuven gegen HB Køge sehen könnt, einschließlich Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

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