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Women's Champions League
team-logoOud-Heverlee Leuven
King Power at Den Dreef
team-logoHB Köge
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Oud-Heverlee Leuven gegen HB Koege heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Oud-Heverlee Leuven - HB Köge
Oud-Heverlee Leuven
HB Köge
Women's Champions League

Alles, was Ihr wissen müsst, um Oud-Heverlee Leuven gegen HB Koege heute live in der Champions League der Frauen zu sehen.

So seht Ihr Oud-Heverlee Leuven gegen HB Koege mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der möglicherweise Geoblocking gilt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Spielvorschau

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Women's Champions League - Spielwoche 4
King Power at Den Dreef

Oud-Heverlee Leuven empfängt HB Køge in der Gruppenphase der Champions League der Frauen im King Power at Den Dreef in Leuven.

Leuven hat in Europas wichtigstem Klubwettbewerb eine schwierige Phase hinter sich. Das Team von Ster Habibzadeh verlor seine letzten beiden Champions-League-Spiele mit insgesamt 1:10 und kassierte gegen Servette und Paris Saint-Germain jeweils fünf Gegentore.

Die belgische Mannschaft steht in der Tabelle der Champions League der Frauen auf Platz 18 und braucht dringend Punkte, um ihre Europapokalsaison am Leben zu halten. Das Heimspiel gegen ein Team außerhalb der Top Ten bietet ihr die Chance, die Negativserie zu beenden.

HB Køge reist dagegen mit einer guten Form in der heimischen Liga nach Belgien. Das Team von Kristian Moerch Rasmussen hat drei seiner letzten vier Ligaspiele gewonnen, darunter am vergangenen Wochenende ein 6:0 gegen AGF, und geht mit viel Selbstvertrauen in diese Partie.

Der dänische Klub steht in der Tabelle der Champions League der Frauen auf Platz 11, sieben Plätze vor Leuven. Ein Sieg würde seine Position im Wettbewerb weiter festigen.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Oud-Heverlee Leuven gegen HB Køge sehen könnt, einschließlich Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Teamnews & Kader

Oud-Heverlee Leuven vs HB Köge Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Habibzadeh

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