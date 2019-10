Ottmar Hitzfeld rät Bastian Schweinsteiger zur Bayern-Rückkehr als Trainer

Bastian Schweinsteiger hat seine Karriere bereits beendet, eine Rückkehr nach München ist aber weiter ein Thema. Hitzfeld hat einen gut gemeinten Rat.

Ottmar Hitzfeld kann sich den kürzlich zurückgetretenen 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Trainer beim FC Bayern vorstellen. "Ich fände es schön, wenn er im Verein eingebunden würde", sagte der frühere Münchner Erfolgscoach der Sport Bild: "Er hat sich weiterentwickelt, ist druckresistent und kann Dinge vermitteln. Ich denke, dass aus ihm ein sehr guter Lehrmeister und Trainer werden kann."

Schweinsteiger, der von 2002 bis 2015 in München spielte, hatte seinen Rücktritt in der Vorwoche verkündet, nachdem er zwei Jahre bei in den USA aktiv gewesen war. Ab 2020 wird er zunächst als Experte in der ARD auftreten.

Anders als Hitzfeld hatte Jupp Heynckes Schweinsteiger jüngst noch von einer Trainerlaufbahn abgeraten. "Der Typus Trainer ist er sicher nicht, von diesem Beruf rate ich ihm ab, weil er sehr sensibel und nicht der Typ für die Öffentlichkeit ist", schrieb Heynckes in einer kicker-Kolumne.