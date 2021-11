Österreich vs. Israel live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am neunten und vorletzten Spieltag in der Gruppe F der WM-Qualifikation in Europa steht am Freitag die Begegnung Österreich gegen Israel auf dem Programm. Hierbei empfängt der Viertplatzierte in einer Sechsergruppe den Drittplatzierten. Der Anstoß in Klagenfurt erfolgt um 20.45 Uhr.

Österreich vs. Israel heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Die beiden Nationalmannschaften nahmen in den bisherigen acht Gruppenspielen zehn beziehungsweise 13 Zähler mit. Nachdem das zweitplatzierte Schottland bei 17 Punkten hält, hat die israelische Auswahl nach wie vor Chancen auf den zweiten Platz. Das Brisante daran ist, dass mit Willibald Ruttensteiner ein Österreicher als Sportdirektor sowie Interimstrainer fungiert.

Im Hinspiel am 4. September schlitterte Österreich in ein 2:5-Auswärtsdebakel gegen Israel. Hierbei handelte es sich um die erste von drei Niederlagen in den letzten vier Länderspielen. Die einzige Ausnahme, ein 2:0 auf den Färöer-Inseln am 9. Oktober, gelang zwischen zwei 0:1-Pleiten zuhause gegen Schottland sowie in Dänemark. Teamchef Franco Foda steht seit Wochen in der Kritik, aber er bestreitet die WM-Qualifikation zu Ende. Und er könnte mit dem österreichischen Nationalteam dank eines Gruppensiegs in der Nations League noch in die Playoffs zur WM einziehen.

Das Nationalteam muss in den WM-Qualifikationsspielen gegen Israel und die Republik Moldau auf zwei nominierte Spieler verzichten. #AUTISR #AUTMDA https://t.co/9yTrGGzGuS — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) November 8, 2021

Israel ließ in der Gruppe F ausschließlich gegen das Spitzenduo Punkte liegen. Hierbei gab es gegen das bereits qualifizierte Dänemark, das alle bisherigen Partien für sich entschied, eine 0:2-Heimniederlage und ein 0:5-Auswärtsdebakel. Gegen Schottland erreichte man ein 1:1-Heimunentschieden. Es folgte jedoch im bislang letzten Auswärtsspiel ein 2:3. Am 12. Oktober gelang zuhause ein 2:1 gegen Moldau.

Heute steigt das Länderspiel Österreich - Israel. Goal liefert die Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

Österreich vs. Israel heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Österreich vs. Israel Datum: Freitag, 12. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Wörthersee Stadion (Klagenfurt)

Österreich gegen Israel heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Die Übertragungsrechte an der WM-Qualifikation in Europa ermöglichen es RTL, die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft auszustrahlen. Demnach gibt es pro Spieltag eine Übertragung im Free-TV. Doch wie sieht es mit der Partie Österreich gegen Israel aus?

Österreich vs. Israel heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Ihr könnt alle Spiele im Rahmen der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung in Deutschland nicht im klassischen TV mitverfolgen. Und Euch das Länderspiel zwischen Österreich und Israel ausschließlich als Kunde von DAZN live im TV ansehen.

Österreich vs. Israel heute live im TV bei DAZN sehen

Für das Mitverfolgen des WM-Qualifikationsspiels Österreich gegen Israel ist somit ein Abonnement erforderlich. Hierbei habt Ihr die Möglichkeit, Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo zu entscheiden. Hier gibt es alle Infos hinsichtlich der Anmeldung.

DAZN-Kunden bekommen neben der WM-Qualifikation noch viel mehr Fußball ins Haus geliefert. Damit meinen wir etwa die meisten Champions-League-Partien, die Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga, die spanische LaLiga, die italienische Serie A und die französische Ligue 1. Überdies stehen unter anderem die NBA, die NFL und Darts im Programm.

Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, müsst Ihr für das Länderspiel Österreich vs. Israel die kostenlose DAZN-App herunterladen. Als Alternative könnt Ihr Euren Fernseher und ein Notebook mittels HDMI-Kabel verbinden. Schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung von Österreich vs. Israel bei DAZN auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Spielbeginn: 20.45 Uhr

Kommentator: Max Gross

זהירות! אהבת חינם💙

לילה בלתי נשכח עם שתי אגדות ⚽️ pic.twitter.com/CfoSzpwLVj — ISRAEL FA (@ISRAELFA) October 14, 2021

Österreich gegen Israel heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euch also das WM-Qualifikationsspiel Österreich – Israel unter anderem mithilfe des TV-Geräts und des Notebooks ansehen. Das liegt an der Tatsache, dass alle Sportereignisse bei DAZN ebenso im LIVE-STREAM zur Verfügung stehen. Wenn Ihr ein WLAN-Netz oder ein ausreichendes Datenvolumen zur Verfügung habt, eignen sich ein Smartphone oder ein Tablet ebenso für die Nutzung.

Neben Österreich vs. Israel strahlt DAZN heute weitere Begegnungen der WM-Qualifikation in Europa im LIVE-STREAM aus. Ebenfalls im Rahmen der Gruppe F gehen die Partien Moldau – Schottland und Dänemark – Färöer-Inseln über die Bühne. Zudem stehen etwa Italien – Schweiz, England – Albanien und Andorra – Polen zur Auswahl.

Österreich gegen Israel im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN

Österreich vs. Israel heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.