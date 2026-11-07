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Osnabrück vs. Kaiserslautern: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 07:00 Stadium at the Bremer Brucke

Der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Kaiserslautern in der Bremer Brücke zum Zweitligaduell. Beide Mannschaften befinden sich in sehr unterschiedlicher Verfassung – und das dürfte das Spiel prägen.

Osnabrück steht auf Tabellenplatz zwölf und kämpft darum, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz, nachdem seine Mannschaft zuletzt unbeständige Ergebnisse geliefert hat.

Kaiserslautern reist als Tabellenvierter an und befindet sich in starker Form. Trainer Torsten Lieberknecht hat die Roten Teufel in eine ernsthafte Aufstiegsdiskussion geführt.

Die Gäste aus der Pfalz kommen mit breiter Brust: Vier Siege aus fünf Pflichtspielen, kein einziges Gegentor kassiert – das sind die Zahlen, die Kaiserslautern derzeit auszeichnen.

Für Osnabrück ist es eine schwierige Aufgabe, aber die Bremer Brücke kann ein Faktor sein. Ein Heimsieg würde die Lage in der Tabelle deutlich verbessern.

Nachfolgend findet ihr alle Infos dazu, wo das Spiel heute live im TV und per Livestream zu sehen ist.

Themen der Woche: Was war bei Osnabrück und Kaiserslautern los?

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem VfL Wolfsburg mit 0:2. Zuvor gelang ein deutliches 3:0 gegen Greuther Fürth, das kurzzeitig Hoffnung machte. Insgesamt erzielte Osnabrück in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sechs.

Kaiserslautern präsentiert sich in herausragender Verfassung und kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt verlor der FCK gegen Hertha BSC mit 0:3 – der einzige Dämpfer in einer ansonsten starken Serie. Zuvor gewann Kaiserslautern im DFB-Pokal gegen Hannover 96 mit 2:0 und auswärts beim 1. FC Nürnberg mit 1:0. In den vier Spielen vor der Niederlage gegen Hertha kassierte der FCK kein einziges Gegentor.

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Form

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Bilanz direkte Duelle

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Die Tabellen