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Deutschland 2 Bundesliga
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Osnabrück vs. Kaiserslautern heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Osnabrück - Kaiserslautern
Osnabrück
Kaiserslautern
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Osnabrück gegen Kaiserslautern. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Osnabrück vs. Kaiserslautern: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Stadium at the Bremer Brucke

Der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Kaiserslautern in der Bremer Brücke zum Zweitligaduell. Beide Mannschaften befinden sich in sehr unterschiedlicher Verfassung – und das dürfte das Spiel prägen.

Osnabrück steht auf Tabellenplatz zwölf und kämpft darum, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz, nachdem seine Mannschaft zuletzt unbeständige Ergebnisse geliefert hat.

Kaiserslautern reist als Tabellenvierter an und befindet sich in starker Form. Trainer Torsten Lieberknecht hat die Roten Teufel in eine ernsthafte Aufstiegsdiskussion geführt.

Die Gäste aus der Pfalz kommen mit breiter Brust: Vier Siege aus fünf Pflichtspielen, kein einziges Gegentor kassiert – das sind die Zahlen, die Kaiserslautern derzeit auszeichnen.

Für Osnabrück ist es eine schwierige Aufgabe, aber die Bremer Brücke kann ein Faktor sein. Ein Heimsieg würde die Lage in der Tabelle deutlich verbessern.

Nachfolgend findet ihr alle Infos dazu, wo das Spiel heute live im TV und per Livestream zu sehen ist.

Themen der Woche: Was war bei Osnabrück und Kaiserslautern los?

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem VfL Wolfsburg mit 0:2. Zuvor gelang ein deutliches 3:0 gegen Greuther Fürth, das kurzzeitig Hoffnung machte. Insgesamt erzielte Osnabrück in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sechs.

Kaiserslautern präsentiert sich in herausragender Verfassung und kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt verlor der FCK gegen Hertha BSC mit 0:3 – der einzige Dämpfer in einer ansonsten starken Serie. Zuvor gewann Kaiserslautern im DFB-Pokal gegen Hannover 96 mit 2:0 und auswärts beim 1. FC Nürnberg mit 1:0. In den vier Spielen vor der Niederlage gegen Hertha kassierte der FCK kein einziges Gegentor.

OSN

OSN - Form

DIF
N0-1
DOD
U1-1
ABI
N2-1
GFT
S3-0
WOB
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCK

FCK - Form

HDH
U0-0
BOC
S2-0
FCN
S0-1
H96
S0-2
BSC
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Osnabrück vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Schultz

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Form

OSN

OSN - Form

DIF
N0-1
DOD
U1-1
ABI
N2-1
GFT
S3-0
WOB
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCK

FCK - Form

HDH
U0-0
BOC
S2-0
FCN
S0-1
H96
S0-2
BSC
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenKaiserslautern
1
1
3
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Deutschland 3 Liga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
END
Deutschland 3 Liga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
3
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Osnabrück vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
106312413+1121
S
N
U
U
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
113351319-612
N
S
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
U
N
U
U
N
11
BraunschweigBraunschweigEBS
113261618-211
U
N
S
N
S
12
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
13
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
S
N
N
S
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
N
S
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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