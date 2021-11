OSC Lille vs. RB Salzburg live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Dienstag steht in der Gruppe G der Champions League der fünfte und vorletzte Spieltag auf dem Programm. Hierbei kommt es um 21 Uhr zum Match OSC Lille vs. RB Salzburg. Die amtierenden Meister aus Frankreich und Österreich nahmen bislang fünf und sieben Zähler mit. Die weiteren Konkurrenten VfL Wolfsburg und FC Sevilla holten fünf und drei Punkte. Daher überwintert kein Team fix im Europacup.

RB Salzburg spielt auf nationaler Ebene erneut in einer eigenen Liga. Wenn eine Elf nach 15 Spieltagen mehr als zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten hat, spricht das eine deutliche Sprache. Das liegt jedoch nicht ausschließlich an den Gegnern in der österreichischen Bundesliga. Für das Team von Matthias Jaissle begann die Gruppenphase mit einem 1:1 in Sevilla. Danach gab es für die Mozartstädter zunächst vor heimischer Kulisse ein 2:1 gegen Lille und ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg. Am 2. November fügten die Wölfe zuhause Salzburg mit einem 2:1 die erste Niederlage zu.

Im Gegensatz dazu feierte OSC Lille am selben Tag mit einem 2:1 in Sevilla den ersten Sieg in dieser Champions League. Zuvor fuhren die Dogues zuhause zwei 0:0 gegen Wolfsburg sowie gegen die Andalusier und dazwischen das 1:2 in Salzburg ein. Ebenso wenig läuft es für die von Jocelyn Gourvennec trainierte Mannschaft in der Ligue 1 nach Wunsch. Der Spitzenreiter Paris Saint-Germain holte mehr als doppelt so viele Punkte. Das ist für Lille jedoch die geringste Sorge, denn der amtierende Meister ist dem drittletzten Rang näher als den Europacup-Plätzen.

Heute kommt es in der Gruppe G der Champions League zum Spiel OSC Lille gegen RB Salzburg. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

OSC Lille vs. RB Salzburg: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: OSC Lille vs. RB Salzburg Datum: Dienstag, 23. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr Ort: Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq)

OSC Lille – RB Salzburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit der Spielzeit 2021/2022 die Alleinrechte für die Mehrzahl der Partien der Champions League. Das andere Gruppenspiel Sevilla gegen Wolfsburg bildet die Ausnahme am fünften Spieltag. Der Pay-per-View-Anbieter strahlt es allerdings zeitversetzt ab Freitag aus.

OSC Lille vs. RB Salzburg heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das bedeutet, dass Ihr das richtungsweisende Match Lille gegen Salzburg live bei DAZN mitverfolgen könnt. Allerdings müsst Ihr hierfür beim Anstoß DAZN-Kunde sein. Dafür könnt Ihr entweder ein Jahres- oder ein Monatsabo abschließen.

Wenn Ihr Euch nicht ausschließlich in der Champions League, sondern ebenso abseits davon für die französischen Klubs interessiert, liegt Ihr bei DAZN goldrichtig. Liebhaber des internationalen Fußballs können außerdem etliche weitere Matches etwa der italienischen Serie A, der spanischen La Liga und der WM-Qualifikation mitverfolgen. Dazu kommen die Bundesliga-Begegnungen, die freitags und sonntags über die Bühne gehen. Überdies sind die NBA, die NFL und Darts fixe Bestandteile des Programms. Aber schreibt Euch jetzt einmal die Infos zur Übertragung von Lille gegen Salzburg bei DAZN auf:

Übertragungsbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Stefan Galler

Stefan Galler Experte: Alexis Menuge Von La Pampa in die Mozartstadt 🇦🇷

OSC Lille vs. RB Salzburg heute in der DAZN Konferenz anschauen

Da DAZN über die Senderechte der meisten Matches in der Champions League verfügt, kommt Ihr ebenso in den Genuss von Konferenzen. Um 18.45 Uhr beginnt eine mit den Begegnungen Dynamo Kiew vs. Bayern München und Villarreal vs. Manchester United. Danach offeriert der Pay-per-View-Anbieter ab 21.00 Uhr zusätzlich die wichtigsten Szenen von vier weiteren Matches. Hierbei handelt es sich Barcelona vs. Benfica, Chelsea vs. Juventus, Malmö vs. Zenit und Young Boys vs. Atalanta. Und ebenso wie für die Übertragung des Kräftemessens OSC Lille gegen RB Salzburg gilt, dass Ihr alle Partien überdies als Einzelspiele mitverfolgen könnt.

OSC Lille – RB Salzburg heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL erklärte Euch bereits, dass Ihr einen klassischen Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels und eines Notebooks zu einem Smart-TV umfunktionieren könnt. Das ist dank der LIVE-STREAMS, die DAZN für alle im Programm inkludierten Sportereignisse anbietet, möglich. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass Ihr grundsätzlich die Übertragung von OSC Lille vs. RB Salzburg von überall aus mitverfolgen könnt. Hierfür eignen sich auch Smartphones und Tablets.

Zu OSC Lille gegen RB Salzburg via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Dafür benötigt Ihr aber eine adäquate Internetverbindung. Steht eine solche nicht zur Verfügung, ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Ebenso wie bei den Übertragungen von DAZN könnt Ihr Euch um 21.00 Uhr zwischen dem Spiel im Norden Frankreichs und einer Konferenz entscheiden. Hierbei versorgt Euch GOAL auch mit Push-Benachrichtigungen.

OSC Lille – RB Salzburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

OSC Lille vs. RB Salzburg: Die Aufstellungen zur Champions League

Ihr erfahrt die Startformationen hier ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.