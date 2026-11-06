So sehen Sie Osasuna gegen Athletic Bilbao mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Den offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Zum Beginn des Novembers empfängt Osasuna Athletic Bilbao im Estadio El Sadar in Pamplona zu einem LaLiga-Duell, das für beide Mannschaften von großer Bedeutung ist.

Osasuna steht auf Rang 15 und braucht dringend Punkte. Die Mannschaft von Jagoba Arrasate hat drei ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren, darunter eine 0:2-Niederlage gegen Sevilla und ein 1:2 gegen Deportivo de A Coruña in ihrer jüngsten Partie. Die schwache Defensive ist ein wiederkehrendes Problem. Osasuna muss hinten stabiler werden, um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen.

Athletic Bilbao geht in deutlich besserer Verfassung in die Partie. Die Mannschaft von Edin Terzic steht in LaLiga auf Rang sieben und hat in allen Wettbewerben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 2:1-Sieg gegen Real Sociedad. Zudem feierte Bilbao einen 4:0-Erfolg gegen Getafe und anschließend einen deutlichen Sieg gegen AE Prat im spanischen Pokal.

Nico Williams ist weiterhin der kreative Kopf in Athletics Angriff. Der Flügelspieler hat sich kürzlich langfristig beim Klub verpflichtet und ist maßgeblich an dem beteiligt, was die Mannschaft von Terzic offensiv hervorbringt.

Osasunias Angriff wird von Ante Budimir angeführt. Der Kroate ist der wichtigste Offensivspieler seines Teams und bringt Arrasate's Mannschaft die nötige Präsenz vorne mit. Das Estadio El Sadar hat sich in dieser Saison zudem als schwierig für Gäste erwiesen.

Die Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen. Athletic gewann das jüngste Pflichtspiel im April 2026 mit 1:0. Osasunas Sieg gegen Athletic im spanischen Pokal im Januar 2025 zeigt jedoch, dass die Gastgeber immer wieder überraschen können.

Hier erfahren Sie, wie Sie Osasuna gegen Athletic Bilbao live sehen können.

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Aufstellung und Kader