So seht Ihr Orlando City gegen New England Revolution mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website des Sportrechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 Inter&Co Stadium

Orlando City empfängt New England Revolution im Inter&Co Stadium in Orlando zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Da sich die Saison ihrem Ende nähert, steht für beide Teams viel auf dem Spiel.

Orlando City geht in schwieriger Form in die Partie. Die Mannschaft von Martin Perelman hat nur eines ihrer letzten fünf MLS-Spiele gewonnen und unterlag zuletzt Charlotte FC mit 0:4. Dieses Ergebnis dürfte die Konzentration vor dem Heimspiel erhöht haben.

Orlando liegt in der Eastern Conference auf Rang neun, und die Hoffnungen auf die Playoffs stehen unter Druck. Ein Sieg ist hier Pflicht, wenn das Team diese Ambitionen am Leben halten will.

New England Revolution reist mit Rückenwind nach Orlando. Die Mannschaft von Marko Mitrovic hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und steht in der Eastern Conference auf Platz drei. Zuletzt verlor sie mit 1:2 gegen Inter Miami CF, nachdem sie zuvor drei Siege in Folge gefeiert hatte.

Mit dem Ergebnis gegen Inter Miami sicherte sich New England einen Platz im Concacaf Champions Cup 2027. Da sich die reguläre Saison ihrem Ende nähert, will das Team seine starke Position in der Eastern Conference behaupten.

Hier trifft eine Heimmannschaft auf Formsuche auf ein selbstbewusstes Gästeteam mit einer klaren Spielidee. Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Orlando City gegen New England Revolution live zu sehen.

Teamnews und Kader