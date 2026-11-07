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Orlando City gegen New England Revolution heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Orlando City - New England Revolution
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Ein Leitfaden mit allem, was Sie wissen müssen, um das heutige Spiel der Major League Soccer zwischen Orlando City und New England Revolution live zu sehen.

So seht Ihr Orlando City gegen New England Revolution mit einem VPN

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 34
Inter&Co Stadium

Orlando City empfängt New England Revolution im Inter&Co Stadium in Orlando zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Da sich die Saison ihrem Ende nähert, steht für beide Teams viel auf dem Spiel.

Orlando City geht in schwieriger Form in die Partie. Die Mannschaft von Martin Perelman hat nur eines ihrer letzten fünf MLS-Spiele gewonnen und unterlag zuletzt Charlotte FC mit 0:4. Dieses Ergebnis dürfte die Konzentration vor dem Heimspiel erhöht haben.

Orlando liegt in der Eastern Conference auf Rang neun, und die Hoffnungen auf die Playoffs stehen unter Druck. Ein Sieg ist hier Pflicht, wenn das Team diese Ambitionen am Leben halten will.

New England Revolution reist mit Rückenwind nach Orlando. Die Mannschaft von Marko Mitrovic hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und steht in der Eastern Conference auf Platz drei. Zuletzt verlor sie mit 1:2 gegen Inter Miami CF, nachdem sie zuvor drei Siege in Folge gefeiert hatte.

Mit dem Ergebnis gegen Inter Miami sicherte sich New England einen Platz im Concacaf Champions Cup 2027. Da sich die reguläre Saison ihrem Ende nähert, will das Team seine starke Position in der Eastern Conference behaupten.

Hier trifft eine Heimmannschaft auf Formsuche auf ein selbstbewusstes Gästeteam mit einer klaren Spielidee. Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Orlando City gegen New England Revolution live zu sehen.

Teamnews und Kader

Orlando City vs New England Revolution Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Perelman

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