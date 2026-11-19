So siehst du Orlando City gegen den FC Cincinnati mit einem VPN

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. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wähle einen Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem gewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Orlando City empfängt den FC Cincinnati im Inter&Co Stadium zu einem MLS-Playoffduell, bei dem für beide Teams aus der Eastern Conference viel auf dem Spiel steht.

Orlando sicherte sich Platz acht im Osten und damit nach einer Saison, in der sich die Mannschaft grundlegend verändert hat, die Playoff-Teilnahme. Maßgeblichen Anteil daran hatte Antoine Griezmann, der nach 14 Toren und acht Vorlagen in nur 15 Spielen zum MLS-Neuzugang des Jahres 2026 gewählt wurde. Er erreichte als zweitschnellster Spieler der Ligageschichte die Marke von 20 Torbeteiligungen.

Der französische Stürmer war an fast einem Drittel von Orlandos 63 Toren in der regulären Saison direkt beteiligt. Wenn das Team von Martin Perelman weiterkommen will, braucht es von ihm eine ähnliche Ausbeute.

Der FC Cincinnati reist unter der Leitung von Pat Noonan als Neunter an. Cincinnati hat mit drei Siegen in den letzten fünf Auswärtsspielen gezeigt, dass das Team auswärts Ergebnisse erzielen kann. Allerdings geht es nach einer 0:2-Niederlage gegen Nashville SC in diese Partie.

Orlandos jüngste Ergebnisse waren wechselhaft. Die deutliche 0:4-Niederlage gegen Charlotte FC fällt negativ ins Gewicht, doch im bislang letzten Spiel folgte ein 1:0-Sieg gegen New England Revolution.

Auch der direkte Vergleich der beiden Klubs verspricht Spannung. Ihr letztes Aufeinandertreffen im Inter&Co Stadium endete 1:1. Zuvor hatte Cincinnati Orlando in der regulären Saison 2026 allerdings mit 6:2 besiegt. Perelmans Mannschaft wird sich dafür revanchieren wollen.

Hier erfährst du alles, was du zur Live-Übertragung der Partie wissen musst.

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