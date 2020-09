Chelsea, Barca und Co. abgesagt! So rockt das Türkei-Talent Orkun Kökcü die Eredivisie

Im Sommer erteilte Orkun Kökcü Barca, Arsenal und Chelsea eine Absage. Kurz darauf debütierte er für die Türkei. Goal stellt das Mega-Talent vor.

: empfängt im Stadion Rajko Matic die zum zweiten Gruppenspiel. Dort, wo zu normalen Zeiten 60.000 Zuschauer die Heimstätte von Roter Stern in einen unvergleichlichen Hexenkessel verwandeln, sehen heute nur wenige Offizielle und Security-Mitarbeiter ein müdes 0:0 vor leeren Rängen. Für Orkun Kökcü wird an diesem Abend dennoch ein Traum wahr: Erstmals steht der 19-Jährige für die Heimat seiner Eltern auf dem Platz – und das gleich von Beginn an.

Im Dezember 2000 wurde Kökcü als Nachfahre türkischer Einwanderer im nordholländischen Haarlem geboren. Die Begeisterung für den Fußball wurde ihm dabei in die Wiege gelegt: "Unsere ganze Familie besteht aus -Anhängern, sagte der Mittelfeldakteur dem türkischen Staatsender TRT Spor und verriet sofort seinen großen Traum: "Ich möchte dementsprechend natürlich eines Tages bei Besiktas spielen."

Orkun Kökcü: "Werde mein Leben lang Türke bleiben"

Bis zur U19 lief Kökcü für die Jugendmannschaften der auf. Im vergangenen Jahr dann die Entscheidung für den türkischen Verband, der zuvor wenig Anstalten gemacht hatte, Kökcü von sich zu überzeugen: "Ich bin Türke und habe mich für die türkische Nationalmannschaft entschieden. Über diese Entscheidung bin ich sehr glücklich. Ich habe zu keiner Zeit von der Türkei Unterstützung bekommen, aber habe diese Entscheidung auch nicht getroffen, um unterstützt zu werden. Ich werde mein Leben lang ein Türke bleiben."

Erstmals im Verein spielte Kökcü bei Olympia Haarlem und dem HFC EDO. Über die Stormvogels' 28 landete er im Alter von zehn Jahren beim Jugendklub von Arjen Robben, dem FC Groningen. Lange dauerte es dort nicht, ehe die ganz Großen der Niederlande auf das türkischstämmige Talent aufmerksam wurden.

Roy Makaay: "Orkun Kökcü hat alle Anlagen, ein Großer zu werden"

So kam es, dass sich Kökcü 2014 dem 15-maligen niederländischen Meister Rotterdam anschloss, wo er nur drei Jahre später seinen ersten Profivertrag unterschreiben sollte. Einer seine Mentoren war dabei Ex-Bayern-Stürmer Roy Makaay, der das Offensivtalent bei der zweiten Mannschaft der Niederländer betreute. Im Interview mit Transfermarkt.de zeigte sich Makaay von seinem ehemaligen Schützling begeistert: "Er hat alle Anlagen dazu, ein ganz Großer zu werden. Orkun hat eine sehr gute Saison gespielt, muss vielleicht nur noch ein bisschen torgefährlicher werden."

Und auch die Profiabteilung behielt Kökcü im Auge. So beförderte Trainer Giovanni van Bronckhorst das Ausnahmetalent 2018 in sein Team und verhalf ihm nur wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag zu seinem Debüt. Von dort an war er im Aufgebot von Feyenoord nicht mehr wegzudenken und etablierte sich in der vergangenen Saison endgültig als Stammspieler, wovon man auch schnell im Ausland Wind bekam.

Foto: Getty Images

Kökcü verlängert bei Feyenoord: "Ich möchte als Meister gehen"

Spätestens im vergangenen Frühjahr konnte sich Kökcü vor Angeboten kaum retten. Als größter Interessent galt der FC Arsenal, aber auch Chelsea, Sevilla und der FC Barcelona wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Die Katalanen sollen sogar bereit gewesen sein, rund 35 Millionen Euro für Kökcü zu zahlen und ihn so zum teuersten Feyenoord-Spieler aller Zeiten zu machen. Dass er letztlich doch bis 2025 bei seinem Jugendklub bis 2025 verlängern würde, war nicht immer abzusehen.

"Es waren nicht nur Gerüchte, etwas ist passiert", gab Kökcü bei Fox Sport zu: "Aber ich bin froh, dass ich in Feyenoord geblieben bin." Eine große Rolle spielte dabei Trainer Dick Advocaat: "Es war keine schwierige Wahl. Der Trainer verlängerte seinen Vertrag, was mir auch das Gefühl gab, dass ich mich hier für ein weiteres Jahr entwickeln kann. Dann hoffe ich, Feyenoord als großartigen Spieler zu verlassen."

Sein Ziel ist für die kommende Saison klar: "Ich bin hier noch nicht fertig, ich möchte mit Feyenoord Preise gewinnen. Ich möchte als Meister gehen." Sollte nicht dazwischenkommen, stehen Kökcü danach alle Türen offen – vielleicht ja sogar bei seinem Traumklub Besiktas.