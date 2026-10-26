Organisatoren verkünden vorzeitig gleich drei vermeintliche Gewinner des Ballon d'Or - kuriose Panne vor Beginn der Gala in London

Kein Jahr ohne kleinere, größere Panne bei der Vergabe des Ballon d'Or. In diesem Jahr sorgt der Veranstalter selbst sogar dafür.

Auf der offiziellen Webseite des Ballon d'Or wurden am Montagabend sowohl Harry Kane und Kylian Mbappe, als auch Lamine Yamal als Gewinner offiziell in Form eines jeweils versehentlich veröffentlichten Artikels bekanntgegeben.

Wie die Daily Mail berichtet, seien die Veranstalter rund um das französische Magazin France Football über die Panne "schockiert" gewesen und hätten bereits Untersuchungen eingeleitet, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Die wahrscheinliche Ursache: Da die Gewinner seit einigen Jahren nicht mehr vorab informiert werden und der Kreis derer, die schon vor Beginn der Gala wissen, wer den Ballon d'Or erhält, sehr klein ist, haben die Journalisten die Siegerartikel für die größten Favoriten bereits vorab fertiggestellt. Soweit, so normal. Nur sollten diese natürlich nicht veröffentlicht werden.

Ballon d'Or: Wo landeten Luis Diaz und Dayot Upamecano?

Kane, Yamal und Mbappe gelten als die drei großen Favoriten auf die individuell prestigeträchtigste Auszeichnung des Jahres im Weltfußball. Mittlerweile stehen bereits die Platzierungen 30 bis 10 fest. Unter anderem mussten sich die Bayern-Spieler Dayot Upamecaon und Luis Diaz mit den Plätzen 26 und 24 begnügen.

Etwas überraschend war auch, dass es PSG-Mittelfeldregisseur Vitinha auf Platz 14 nicht mal in die Top-10 geschafft hat. Auch Real Madrids Jude Bellingham verpasste den Sprung unter die besten Zehn (Platz 11).

Hier geht's zum Liveticker: Die Verleihung des Ballon d'Or 2026

Der Ballon d'Or wird in diesem Jahr nicht wie üblich in Paris, sondern erstmals im Londoner Palladium Theatre verliehen. Hintergrund ist das 70-jährige Jubliäum des Preises, der 1956 von France Football erstmals an die britische Fußballlegende Sir Stanley Matthews vergeben wurde.



