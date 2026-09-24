Opfer sexueller Gewalt: Früherer englischer Nationalspieler packt in Biografie aus

In seinem Buch "Owning it" schreibt der 37-Jährige, er sei im Jahr 2021 zuhause von einem prominenten Mann missbraucht worden. Der Täter sei später zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Carroll sagte vor Gericht aus - ein Vorgang, den er als "demütigend, peinlich und absolut schrecklich" bezeichnete.

Carroll zufolge ereignete sich der Vorfall, während er schlief. Ein Freund seiner damaligen Partnerin, die zu diesem Zeitpunkt verreist war, habe bei ihm übernachtet, nachdem er vorbeigekommen war, um sich einen Boxkampf anzusehen. Carroll warf den Mann schließlich aus dem Haus und schlug ihn bewusstlos, als dieser versuchte, an den Tatort zurückzukehren.

"Ich wurde sexuell missbraucht - jetzt habe ich es gesagt. Es ist beängstigend, überhaupt daran zu denken, und bis jetzt wussten nur wenige Menschen davon", schreibt Carroll in seinem Buch.

Er habe sich erst "in allerletzter Minute" dazu entschlossen, den Vorfall in sein Buch aufzunehmen, nachdem er sich mit seiner Freundin Lou Teasdale darüber beraten hatte. "Was mir widerfahren ist, hat jeden Aspekt meines Lebens beeinflusst", berichtet der neunmalige Nationalspieler.

Carroll weiter: "Ich musste jeden Tag daran denken, weshalb es mir schwer fiel, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren – auch auf den Fußball." Und dieses "Trauma" sei noch "nicht verschwunden", bekannte er.

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Für welche Klubs spielte Andy Carroll in der Premier League?

Carroll stürmte unter anderem für Newcastle United, den FC Liverpool und West Ham United. Seit Juli 2025 ist er Spieler und Mitinhaber des Amateurklubs Dagenham & Redbridge, der in der National League South, der sechshöchsten Klasse in England spielt.

Allein in der Premier League absolvierte der Stürmer 248 Spiele, wobei ihm 54 Tore und 29 Vorlagen gelangen. Für die Three Lions traf er in neun Länderspielen zweimal.