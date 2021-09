Am 2. Spieltag der Europa League trifft Olympique Marseille auf Galatasaray Istanbul. Goal erklärt alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, 30. September, mit dem 2. Spieltag der Gruppenphase weiter. In einer Partie empfängt Olympique Marseille heute Galatasaray Istanbul. Spielbeginn im Stade Velodrome in Marseille ist um 21 Uhr .

Galatasaray liegt nach dem 1. Spieltag in der Tabelle der Gruppe E auf Platz eins. Die Türken gewannen zum Auftakt Ihr Heimspiel gegen Lazio Rom mit 1:0, die zweite Begegnung zwischen Lokomotive Moskau und Marseille endete 1:1.

Mit einem zweiten Sieg stünden die Chancen von Galatasaray auf den Einzug in die nächste Runde schon sehr früh sehr gut. Doch dagegen hat Marseille sicherlich etwas einzuwenden.

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute live: Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zu den Aufstellungen und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute live: Das Spiel der Europa League im Überblick

Begenung Olympique Marseille - Galatasaray Istanbul Wettbewerb Europa League, 2. Spieltag, Gruppenphase Datum Donnerstag, 30. September Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Stade Velodrome, Marseille

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute live: So wird die Europa League live übertragen

Die Europa League hat seit Beginn dieser Saison einen neuen TV-Begleiter in Deutschland. Die Mediengruppe RTL sicherte sich die Übertragungsrechte für die kommenden drei Spielzeiten. Neben den Übertragungsrechten an der Europa League hält die Mediengruppe RTL auch die Übertragungsrechte an der neuen Conference League für den gleichen Zeitraum.

In der vergangenen Saison hatte noch der Streamingdienst DAZN ausführlich im LIVE-STREAM über die Europa League berichtet.

Aus der Europa League und der Conference League wird in dieser Saison jeden Donnerstag eine Partie - in der Gruppenphase vornehmlich mit deutscher Beteiligung - live im Free-TV auf RTL oder dem Nischen-Kanal RTL Nitro übertragen.

Zusätzlich zeigt RTL auf seiner Streamingplattform TVNow pro Spieltag acht Partien als Einzelspiel und eine Konferenz aus beiden Wettbewerben im LIVE-STREAM.

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute live: Übertragung im Free-TV?

Wird Marseille gegen Galatasaray heute im Free-TV übertragen? Diese Frage müssen wir mit NEIN beantworten. Die Wahl fiel heute auf ein Spiel mit deutscher Beteiligung, was ja auch zu erwarten war.

RTL zeigt die Begegnung aus der Europa League zwischen Celtic Glasgow und Bayer Leverkusen ab 20.15 Uhr live im Free-TV.

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute live: Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNow

Keine Sorge, Ihr bekommt heute dennoch Livebilder von Marseille vs. Galatasaray zu sehen - und zwar im LIVE-STREAM bei TVNow. Dort beginnt die Übertragung um 20.30 Uhr. Auch in der Konferenz ist Marseille vs. Galatasaray eines der gezeigten Spiele.

Folgendes ist zu beachten: TVNow ist kostenpflichtig! Ein Monatsabo kostet 4,99 Euro, dazu gibt es einen Season Pass für zehn Monate (34,90 Euro), mit dem Ihr auf lange Sicht günstiger fahrt. Wer TVNow noch nicht gebucht hat, kann das Angebot zuerst einmal einen Monat lang kostenlos testen.

Mit der TVNow-App könnt mit einem Abonnement die Europa League auch entspannt vor Eurem Smart-TV auf der Couch verfolgen, oder von unterwegs auf anderen Endgeräten. Weitere Informationen zu TVNow gibt es HIER!

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben werden - das sollte etwa eine Stunde vor Spielbeginn der Fall sein - findet Ihr sie an dieser Stelle.

Olympique Marseille vs. Galatasaray Istanbul heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Ihr seid unterwegs und könnt Marseille gegen Galatasaray heute nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, denn mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr dennoch auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Informationen rund um das Spiel werdet Ihr dort zusätzlich noch mit interessanten Statistiken und den Zwischenergebnissen der anderen Spiele versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Marseille vs. Galatasaray!

