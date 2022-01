Olympique Lyon – PSG (Paris Saint-Germain) live: Die Ligue 1 heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Nach der Weihnachtspause kehrt die französische Ligue 1 mit dem 20. Spieltag in den Meisterschaftsalltag zurück. Hierbei schließt am Sonntag um 20.45 Uhr der Klassiker Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain das Wochenende ab. Der Spitzenreiter gastiert beim 13., wobei die Gones und PSG 24 und 46 Punkte mitnahmen. Im ersten direkten Duell von Mitte September unterlagen die diesmaligen Hausherren mit 1:2.

Olympique Lyon entschied mit einem Auswärtssieg gegen HSC Montpellier von Ende November nur eines seiner bislang letzten fünf Meisterschaftsspiele für sich. Außerdem wartet das Team von Peter Bosz seit vier Liga-Auftritten auf einen Dreier. Der Vormonat begann mit einer Heimniederlage gegen Stade Reims. Danach gab es drei Punktteilungen in Bordeaux sowie in Lille und am 22. Dezember zuhause gegen Metz.

Die Gäste sind einerseits seit zehn Liga-Partien ungeschlagen, und andererseits gewann PSG ausschließlich eine seiner jüngsten vier Meisterschaftspartien. Das 2:0 zuhause gegen die AS Monaco gelang nach Unentschieden zuhause gegen Nizza und in Lens. Danach kam die von Mauricio Pochettino trainierte Elf bei Lorient nicht über ein 1:1 hinaus.

Spiel: Olympique Lyon vs. PSG (Paris Saint-Germain) Datum: Sonntag, 9. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Groupama Stadium (Décines-Charpieu)

Olympique Lyon – PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Ligue 1

DAZN besitzt seit seinem Markteintritt im Jahr 2016 unter anderem die Rechte an der Ligue 1. Im vergangenen August gab der Pay-per-View-Anbieter eine Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre bekannt. Ebendarum bekommt Ihr mindestens bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024 Matches des französischen Oberhauses ins Haus geliefert. Dasselbe trifft auch auf Begegnungen der Coupe de France zu.

Olympique Lyon vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Als Kunden bei DAZN könnt Ihr Euch unter anderem den Klassiker Olympique Lyon vs. PSG mitverfolgen. Wenn Ihr ein Abo abschließen möchtet, könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- oder einem Jahresdeal entscheiden. Bedenkt hierbei, dass Ihr bei einer zwölfmonatigen Vertragslaufzeit mit 149,99 Euro zehnmal so viel wie für einen Monatsvertrag (14,99 Euro) bezahlt. Demnach bekommt Ihr bei einem Jahresabo zwei Monate geschenkt. GOAL hat hier alles Wissenswerte zu den Abonnements bei DAZN zusammengetragen.

Ihr benötigt für die Anmeldung wenige Minuten und dasselbe gilt für den darauffolgenden Schritt. Besitzer eines Smart-TVs müssen die Gratis-App installieren. Außerdem könnt Ihr einen herkömmlichen Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen.

Danach könnt Ihr Euch bei DAZN zusätzlich zu jenen der Ligue 1 Partien der Bundesliga, der La Liga und der italienischen Serie A ansehen. Überdies erstreckt sich das Fußballangebot unter anderem auf die Champions League, auf etliche Länderspiele und auf die Women’s Champions League. Hinzu kommt, dass Ihr auch als Liebhaber anderer Sportarten auf Eure Kosten kommt. Denn: Die Palette umfasst etwa viel Wintersport, die NBA, Handball, die NFL, MMA, den Box- und den Dartsport. Doch schreibt Euch nun die Rahmeninfos zur Übertragung von Lyon vs. PSG auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

Die weiteren Spiele der Ligue 1 bei DAZN anschauen

Der Spielplan in der Ligue 1 sieht an den Wochenenden ein Freitagsspiel, zwei Samstagpartien und sieben Sonntagsmatches vor. Hierbei könnt Ihr bei DAZN üblicherweise die Begegnung am Freitagabend um 21.00 Uhr sowie drei am Sonntag mitverfolgen. Daher habt Ihr vorgestern das Match Girondins Bordeaux – Olympique Marseille ins Haus geliefert bekommen. Und vor dem Klassiker Olympique Lyon – Paris Saint-Germain könnt Ihr Euch Brest vs. Nizza um 13.00 Uhr sowie Nantes vs. Monaco um 17.15 Uhr ansehen.

Olympique Lyon gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also einen gewöhnlichen Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen und Euch ein Smart-TV zusammenbasteln. Das ist dank der LIVE-STREAMs bei DAZN möglich. Damit könnt Ihr nicht ausschließlich Lyon vs. PSG, sondern sämtliche Sportereignisse auch mit dem Smartphone und dem Tablet mitverfolgen.

Zu Olympique Lyon vs. PSG (Paris Saint-Germain) via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich stellt Euch GOAL einen LIVE-TICKER zum Klassiker Olympique Lyon – Paris Saint-Germain zur Verfügung. Auch auf dieser Art und Weise bleibt Ihr zu sämtlichen Treffern und Torchancen, Ein- und Auswechslungen, Verwarnungen und Ausschlüssen auf dem Laufenden. In diesem Zusammenhang verschicken wir Push-Meldungen.

Olympique Lyon – PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Ligue 1 übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Olympique Lyon gegen PSG (Paris Saint-Germain): Die Aufstellungen zur Ligue 1

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Spielbeginn zu den Aufstellungen.