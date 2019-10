Olympiakos Piräus gegen FC Bayern München live: Die Champions League im LIVE-TICKER

In der Champions League muss der FC Bayern München bei Olympiakos Piräus antreten. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

Olympiakos Piräus misst sich am 3. Spieltag der Gruppenphase der mit dem FC Bayern München. Wer holt sich den Sieg in ? Hier gibt's das Spiel im LIVE-TICKER.

OLYMPIAKOS PIRÄUS - FC BAYERN M Tore - Aufstellung Piräus wird noch bekanntgegeben ... Aufstellung wird noch bekanntgegeben ...

Vor Beginn |

Bayern gewann in dieser Saison nur eines der vier Pflichtspiele mit Thomas Müller in der Startelf (zwei Remis, eine Niederlage): 3:0 bei Schalke am 24. August.

Mit Neuer, Kimmich und Lewandowski standen nur drei Spieler der Bayern in allen 13 Pflichtspielen dieser Saison in der Startelf.

Aus der Startelf der Griechen haben nur Ruben Semedo und Daniel Podence schon in der Champions League getroffen (je 1-mal), bei Bayern kommt die Startelf auf 134 Tore in der Königsklasse.

Sollten bei den Bayern die beiden Weltmeister Pavard und Hernandez die Innenverteidigung bilden, wäre das eine Premiere bei den Münchnern.

Auch bei Olympiakos sind es 4 Änderungen im Vergleich zum letzten Gruppenspiel (1:3 in Belgrad): Elabdellaoui, Podence, El-Arabi und Guilherme für Benzia (Gelb-Rot-Sperre), Torosidis, Lovera und Guerrero.

Im Vergleich zum Team, das Tottenham im letzten Gruppenspiel 7:2 wegfegte, sind es bei Bayern vier Änderungen: Hernandez, Martinez, Thiago und Müller für Süle, Boateng, Coman und Tolisso.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, Müller, Coutinho - Lewandowski

Bank: Ulreich - Perisic, Boateng, Goretzka, Davies, Tolisso, Coman

Zwei Änderungen bei den Bayern im Vergleich zum 2-2 in Augsburg: Alaba und Müller spielen für Süle (Kreuzbandriss) und Coman (auf der Bank).

Thomas Müller steht erstmals seit dem 1-1 in Leipzig am 14. September in der Startelf der Bayern und erstmals überhaupt gemeinsam mit Philippe Coutinho in der Anfangsformation.

Olympiakos Piräus geht mit folgender Aufstellung in die Partie:

Jose Sa - Elabdellaoui, Rujben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme; Podence, Bouchalakis, Camara, Masouras - El Arabi

Olympiakos hat im letzten Pflichtspiel (2-1 gegen OFI Kreta am Samstag) einige Stammspieler geschont, von jener Partie stehen nur 5 Akteure auch heute in der Startelf (Keeper Jose Sa, Ruben Semedo, Bouchalakis, Guilherme und Podence).

Olympiakos Piräus - FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Olympiakos verlor alle seiner 4 Europapokalspiele gegen den FC Bayern, verlor jeweils 2-mal im Pokal der Landesmeister 1908/81 und in der Champions-League-Gruppenphase 2015/16.

Für den FC Bayern, der alle 4 Spiele im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League gegen Olympiakos gewann, ist diese 100%-Siegquote gegen einen Gegner geteilter Bestwert in Europas höchstem Klubwettbewerb – nur gegen und gewann der FCB ebenfalls alle 4 Duelle.

Bayern München ist in 11 Europapokalspielen gegen griechische Vertreter ungeschlagen (9 Siege, 2 Remis) und kassierte in keinem der vergangenen 8 Duelle ein Gegentor.

Olympiakos verlor 8 der vergangenen 10 Champions-League-Spiele (2 Remis) und gewann letztmals im November 2015 ein CL-Spiel (2-1 gegen ).

Bayern München gewann beim 7-2-Sieg bei Tottenham am 2. Spieltag zum 12. Mal ein Champions-League-Spiel mit mind. 5 Toren Differenz – das schaffte neben den Bayern nur der . Nur 4 Teams schafften 2i Siege mit mindestens 5 Toren Differenz in Folge, darunter die Bayern selbst 2009 beim 5-0 und 7-1 gegen .

Olympiakos verlor die vergangenen 5 Champions-League-Spiele gegen deutsche Gegner bei einer Torbilanz von 1-11.

Bayerns Robert Lewandowski steht vor seinem 50. Champions-League-Spiel in der Gruppenphase. Seit seinem Debüt im September 2011 schoss der Pole 37 Tore in 49 Gruppenspielen – nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in diesem Zeitraum mehr (je 47).

Olympiakos Piräus spielte in den letzten 17 Champions-League-Spielen nur 2-mal zu null und kassierte dabei 40 Gegentore. Von allen Teams mit mindestens 100 CL-Spielen haben die Griechen anteilig die wenigsten Weißen Westen (21% - 25 in 118 Spielen).

Bayern München verlor keines der vergangenen 10 Auswärtsspiele in der Champions League (7 Siege, 3 Remis) und stellte damit den Vereinsrekord ein (ebenfalls 10 zwischen 2012 und 2014).

Der FC Bayern brachte in der laufenden Champions-League-Saison 21 Schüsse auf das gegnerische Tor – Höchstwert und 3-mal so viele wie Piräus (7). Beim 7-2-Kantersieg am 2. Spieltag traf der FCB mit seinen letzten 6 Schüssen, die auf das Tor gingen.

Olympiakos Piräus - FC Bayern München: Herzlich willkommen zum LIVE-TICKER

Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Olympiakos Piräus und dem FC Bayern.

FC Bayern München: Verletzung von Niklas Süle wohl noch gravierender



Offenbar hat sich Niklas Süle in seinem Knie nicht nur das Kreuzband gerissen. Bei der OP wurde angeblich auch ein Meniskusschaden festgestellt.

Die schwere Knieverletzung von Niklas Süle ist offenbar noch gravierender als zunächst angenommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat sich der Innenverteidiger des FC Bayern München im Spiel gegen den FC Augsburg nicht nur das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen, sondern auch einen Schaden am Meniskus davongetragen. Das soll bei der Operation am Sonntag festgestellt worden sein.

Hier geht's zur kompletten Nachricht zur Verletzung von Niklas Süle.

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: TV, LIVE-STREAM - alles zur Übertragung der Champions League

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die voraussichtliche FCB-Aufstellung

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hernandez, Boateng, Kimmich - Thiago, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Die Bank: Ulreich - Pavard, Martinez, Müller, Davies, Perisic

Olympiakos Piräus bemühte sich um Ex-Bayern-Star Franck Ribery

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Olympiakos Piräus bemühte sich im Sommer um den langjährigen FCB-Star Franck Ribery. Das verriet der ehemalige französische Nationalspieler Christian Karembeu in einem Interview mit dem Tagesspiegel und der Augsburger Allgemeinen . Er arbeitet seit 2013 als strategischer Berater für Piräus und bestätigte das Werben um seinen Landsmann.

"In der Tat haben wir uns sehr bemüht, Franck nach Piräus zu lotsen", sagte Karembeu. "Letztendlich hat er sich aber für Florenz entschieden. Die Toskana hat ja bekanntlich auch ihre Reize."

FC Bayern München: Neuer steht zur Wahl bei der Yachine Trophy

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern hat es unter die zehn Nominierten für die Yachine Trophy, die Welttorhüterwahl von France Football im Rahmen des Ballon d'Or, geschafft.

Neben Neuer ist auch Nationalmannschaftskollege Marc-Andre ter Stegen, welcher außerdem in den Top-30 aller Spieler vertreten ist, nominiert.

Die weiteren Nominierten sind Alisson (Liverpool), Ederson ( ), Andre Onana ( ), Wojciech Szczesny (Juventus), Jan Oblak (Atletico), Kepa (Chelsea), Samir Handanovic (Inter) und Hugo Lloris (Tottenham).

Die Yachine Trophy wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.

