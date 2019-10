Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen in der Champions League

Champions League, Olympiakos Piräus vs. Bayern München: In diesem Artikel verraten wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams.

Der FC Bayern München gastiert am dritten Gruppenspieltag der Champions League bei Olympiakos Piräus. Das Duell steigt am Dienstagabend . Anstoß ist um 21 Uhr.

Dritter Sieg im dritten Spiel? Der FC Bayern ist bislang tadellos in diese neue Saison der Königsklasse gestartet. Einem 3:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad folgte ein grandioser 7:2-Erfolg bei Tottenham Hotspur. Muss Piräus als nächstes dran glauben?

In diesem Artikel verraten wir Euch alle Informationen rund um die Aufstellungen beider Teams. Wer läuft für den auf? Wer steht bei Olympiakos Piräus in der Startformation?

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Mit welcher Elf geht der FC Bayern München in die Partie bei Olympiakos Piräus? Wer steht für das Team aus Griechenlang in der Startformation? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Anpfiff - also gegen 20 Uhr - genau an dieser Stelle.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Das Duell in der im Detail

Duell Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 22. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Karaiskakis-Stadion (Piräus, ) Zuschauer 32.115 Plätze

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München, Aufstellung: So ist die Personalsituation des FCB

"Wir könnten gar nicht besser aufgestellt sein", ließ Bayern-Trainer Niko Kovac noch vor dem -Duell mit dem auf einer Pressekonferenz verlauten. Alle Mann an Bord, alle Mann fit. Auch die Nationalspieler hatten die Länderspielreise allesamt gesund überstanden.Dann folgte beim FCA der Schock: Niklas Süle riss sich das vordere Kreuzband im linken Knie und wird monatelang ausfallen.

Dagegen ist Lucas Hernandez, dessen Berufung in der Kader der französischen Nationalmannschaft in den letzten Tagen für Aufregung sorgte, fit. Der Abwehrspieler hatte zuvor mit Knieproblemen zu kämpfen. Auch bei Leon Goretzka sieht es laut Kovac "sehr gut aus". Der Mittelfeldakteur kehrte nach seiner Operation am Oberschenkel Anfang letzter Woche ins Mannschaftstraining zurück.

🗣 #Kovač weiter: " @David_Alaba ist auf dem Weg der Besserung, er spürt seine Rippe noch. Das heutige Training sah gut aus, aber da werden abwarten und nichts überstürzen. Bei @leongoretzka_ sieht es sehr gut aus. Wir wollen ihn jetzt in den nächsten Wochen sukzessive einbauen." pic.twitter.com/WxSckcnWXg — FC Bayern München (@FCBayern) October 17, 2019

Die einzigen Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von David Alaba und Michael Cuisance . Der Österreicher befindet sich nach einem Haarriss in der Rippe auf dem Weg der Besserung, soll aber behutsam wieder zu alter Stärke zurückfinden. Cuisance plagten zuletzt Adduktorenprobleme.

Thomas Müller ist ohnehin fit und einsatzbereit. Doch darf er in der Champions League auch spielen? Zuletzt sorgte Niko Kovac mit seiner Aussage, Müller spiele nur, wenn "Not am Mann" sei, für Aufregung. Nun räumte der Bayern-Coach aber ein, dass seine Worte unglücklich gewählt waren.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die voraussichtliche FCB-Aufstellung

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hernandez, Boateng, Kimmich - Thiago, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Die Bank: Ulreich - Pavard, Martinez, Müller, Davies, Perisic.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die Aufstellung der Bayern an den ersten Spieltagen der Champions League

Den ersten Schritt souverän gemeistert: Der FC Bayern München startete am ersten Spieltag erfolgreich mit 3:0-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad in die neue Saison der Champions League. Das Duell mit Roter Stern? Ein Pflichtsieg für den FCB in der Gruppe B . Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Pavard, Süle, Kimmich - Thiago, Tolisso - Perisic, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Die zweite Hürde sensationell gemeistert: Der FC Bayern München überragte am zweiten Gruppenspieltag der Königsklasse und besiegte Tottenham Hotspur eindrucksvoll mit 7:2. Der überragende Mann des Abends: Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler erzielte vier Treffer - Man of the Match! Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Pavard - Tolisso, Kimmich - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die Piräus-Aufstellung an den ersten Spieltagen der Champions League

Underdog vs. Favorit: So lautete die Überschrift vor dem ersten Spieltag der Königsklasse. Doch Olympiakos Piräus überraschte gegen Tottenham Hotspur und erkämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch ein Remis vor heimischer Kulisse. Hier gibt's die Piräus-Aufstellung:

Die Startelf: Jose Sa - Tsimikas, Meriah, Ruben Semedo, Elabdellaoui - Bouchalakis, Guilherme - Daniel Podence, Valbuena, Masouras - Guerrero.

Eindeutige Angelegenheit: Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase blieb Olympiakos Piräus ohne Chance. Gegen Roter Stern Belgrad mussten die Griechen eine 1:3-Niederlage einstecken. Hier gibt's die Piräus-Aufstellung:

Die Startelf: Jose Sa - Tsimikas, Meriah, Ruben Semedo, Torosidis - Camara, Bouchalakis - Lovera, Benzia, Masouras - Guerrero.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Die Aufstellung der Bayern in den letzten drei Bundesliga-Spielen

Nach der Länderspielpause kam der FC Bayern beim FC Augsburg nicht über ein Remis hinaus. Ein ganz früher und ein ganz später Gegentreffer sorgten dafür, dass es am Ende 2:2 hieß.

Die Startelf: Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Hernandez - Martinez, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Erst die pure Euphorie in der Königsklasse nach dem 7:2-Sieg gegen Tottenham, dann die Ernüchterung in der Bundesliga. Am siebten Spieltag mussten die Münchner die erste Saisonpleite schlucken. Gegen die TSG Hoffenheim verlor der FC Bayern vor heimischer Kulisse mit 1:2. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Kimmich - Thiago, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Knapp, aber passt schon: Der FC Bayern München bekleckerte sich am sechsten Spieltag nicht gerade mit Ruhm. Gegen den SC Paderborn reichte es dennoch für einen knappen 3:2-Auswärtssieg. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Lucas Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - Thiago, Kimmich - Coman, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: So wird das Duell in der Champions League übertragen