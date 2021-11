Olympiakos Piräus vs. Fenerbahce Istanbul live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM

In der Europa League steht am Donnerstag, 25. November, der fünfte und damit vorletzte Gruppen-Spieltag an - und der hält die Partie zwischen Olympiakos aus Piräus und Fenerbahce aus Istanbul für alle Fußball-Fans bereit. Anstoß im Stadion Georgios Karaiskakis ist um 21 Uhr.

In der Gruppe D, in der auch Eintracht Frankfurt spielt, könnte das Duell zwischen den beiden Klubs aus Griechenland und der Türkei ein vorentscheidendes sein.

Denn mit Olympiakos, das bislang sechs Punkte sammelte, hat ein Team heute die Möglichkeit, sich den Einzug in die Zwischenrunde zu sichern. Diesen hat Eintracht Frankfurt bereits sicher. Olympiakos kommt mit einem Sieg gegen Fener in die Runde der letzten 32. Die Gäste aus Istanbul reisen als Tabellendritter mit fünf Punkten an und würden mit einem Sieg den Gegner im Klassement überholen - und hätten damit dann beste Aussichten auf das Überwintern in Europa. Sollte die Partie unentschieden ausgehen, würde das eher Olympiakos helfen, das damit weiter vor Fenerbahce bleiben würde und am letzten Spieltag alles in eigener Hand hätte.

Den knappen Vorsprung in der Tabelle schoss Olympiakos im Hinspiel in der Türkei heraus: Beim 3:0 knöpften die Griechen Fener die drei Punkte ab. Überragender Mann war dabei Giorgos Masouras, der in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielte und damit alles klar machte.

Olympiakos vs. Fenerbahce heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Olympiakos vs. Fenerbahce Datum: Donnerstag, 25. November 2021 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Stadion Georgios Karaiskakis (Piräus)

Olympiakos vs. Fenerbahce heute live im TV: Die Übertragung der Europa League

In Deutschland gibt es einen Sender, der sich die Rechte für sowohl die Europa League als auch die neu geschaffene Conference League gesichert hat: RTL Deutschland. Der Sender aus Köln zeigt allerdings pro Spieltag nur eine Partie aus diesen beiden Wettbewerben live im Free-TV. Welches Spiel ist das in dieser Woche? Olympiakos gegen Fenerbahce?

Olympiakos vs. Fenerbahce heute nicht im Free-TV: Der Grund

Klare Ansage: Olympiakos vs. Fenerbahce läuft heute nicht im Free-TV bei RTL. Der Sender hat sich, nicht überraschend, für ein Duell entschieden, in dem eine deutsche Mannschaft antritt. Um 21 Uhr zeigt RTL die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen.

Eine Übertragung von Olympiakos vs. Fenerbahce gibt es aber trotzdem: Das Spiel ist als Premium-Inhalt bei RTL+ zu sehen. RTL+ ist der neue Name des Streamingportals von RTL, bis vor ein paar Wochen hieß es noch TVNOW.

Wie der Name Premiumportal schon andeutet, ist RTL+ jedoch nicht umsonst, wenn Ihr die 90 Minuten aus Piräus sehen wollt. Ihr benötigt ein Abonnement beim RTL-Portal - und dafür gibt es zwei Varianten: Das Premiumpaket kostet Euch 4,99 Euro, Premium Duo schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. Bei letztgenannter Option könnt Ihr den Stream auf zwei Geräten gleichzeitig schauen - und das ganz ohne Werbung. Weitere Infos zu den Abo-Möglichkeiten bei RTL+ findet Ihr hier.

Wenn Ihr ein Abo bei RTL+ abgeschlossen habt, bekommt Ihr heute aus der Europa League aber nicht nur Olympiakos vs. Fenerbahce geboten. Auch andere Partien wie Galatasaray vs. Olympique Marseille, Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow und Rapid Wien vs. West Ham United ab 18.45 Uhr aus der Europa League stehen Euch zur Verfügung. Bei den späten Spielen werden Eintracht Frankfurt vs. Royal Antwerpen, Glasgow Rangers vs. Sparta Prag und Leicester City vs. Legia Warschau aus der Europa League gezeigt, aus der Conference League gibt es Maccabi Haifa gegen Union Berlin um 18.45 Uhr.

Hier noch einmal die wichtigste Zeit für Olympiakos vs. Fenerbahce:

Spielbeginn: 21 Uhr

Olympiakos gegen Fenerbahce heute bei RTL+ sehen: Die Voraussetzungen

Wie schon oben erwähnt: Um Olympiakos vs. Fenerbahce bei RTL+ sehen zu können, ist eine kostenpflichtige Anmeldung nötig. Die ist schnell erledigt - und dann müsst Ihr als Besitzer eines Smart-TV-Geräts nur noch die kostenlose App öffnen und die 90 Minuten aus Griechenland laufen bei Euch auf dem großen Screen. Alternativ könnt Ihr natürlich auch Euer Notebook über ein HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbinden und dann den Kick aus Piräus genießen.

Olympiakos vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr das Spiel auf dem Notebook laufen lasst, dann handelt es sich dabei natürlich nicht um eine TV-Übertragung im bekannten Sinne, sondern um einen LIVE-STREAM. Denn RTL hat nicht nur die Rechte an den TV-Übertragungen aus der Europa und Conference League, sondern auch an den dazugehörigen LIVE-STREAMS.

Mit dem Premium- und dem Premium-Duo-Abo habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel über einen Stream auf dem Handy oder dem Tablet zu schauen. Auch hier gilt: Erst die kostenfreie App installieren - und dann einfach Fußball schauen. Eine stabile und gute Internetverbindung ist natürlich ebenfalls eine Grundvoraussetzung.

Mit den Abos bekommt Ihr übrigens alle LIVE-STREAMS der RTL-Gruppe geliefert (RTL, VOX, RTL II, NITRO, etc.). Das heißt auch, dass Ihr als Fußball-Fan die Quali-Länderspiele der deutschen Nationalelf dort sehen könnt.

Olympiakos vs. Fenerbahce im LIVE-TICKER von GOAL

Ihr seid unterwegs und habt keine Zeit oder keine Lust, Euch den STREAM anzuschauen? Dann ist der LIVE-TICKER von GOAL die perfekte Alternative für Euch!

Denn mit den schnellen Updates aus Piräus seid Ihr quasi LIVE dabei. Ihr erfahrt sofort, wenn etwas Wichtiges im EL-Duell passiert: Tore, Karten, Wechsel, Großchancen - all das teilt Euch der Tickerer sofort mit!

Olympiakos gegen Fenerbahce im TV und LIVE-STREAM: Die Übersicht

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Olympiakos vs. Fenerbahce: Die Aufstellungen in der Europa League

Beide Trainer werden rund eine Stunde vor dem Anpfiff ihre Aufstellungen bekanntgeben. Die findet Ihr dann an dieser Stelle.