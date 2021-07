Schon vor der Eröffnungsfeier beginnt am Donnerstag das olympische Fußball-Turnier der Männer. Goal hat alle Informationen zur diesjährigen Ausgabe.

Wenn am Freitag bei der Eröffnungsfeier in Tokio das olympische Feuer entfacht wird, werden die Fußballer:innen bis dahin schon den ersten Spieltag hinter sich haben. So beginnt das Fußball-Turnier der Frauen am 21. Juli, die Männer starten am 22. Juli in das internationale Großereignis. Dadurch soll gewährleistet sein, dass alle Mannschaften zwischen ihren Spielen jeweils zwei Ruhetage haben.

DFB-Trainer Stefan Kuntz bereitete sein Kader für die Olympischen Spiele bis zur Abreise nach Japan Kopfschmerzen. So konnte der 58-Jährige seinen auf 22 Spieler aufgestockten Kader schon bei der offiziellen Nominierung nicht füllen, nach den kurzfristigen Absagen von Ismail Jakobs, Niklas Dorsch und vom verletzten Josha Vagnoman stehen ihm in Tokio aber nur 18 Spieler zur Verfügung.

Ihr interessiert Euch dafür, wann bei den Olympischen Spielen Fußball gespielt wird und möchtet wissen, welche TV-Sender die Begegnungen übertragen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zum internationalen Großereignis. Darunter auch eine Übersicht über die einzelnen Gruppen und den Spielplan beim olympischen Männerturnier.

Fußball bei Olympia: Wie ist der Spielplan bei den Olympischen Sommerspielen?

Die olympischen Fußball-Turniere werden vom 21. Juli bis zum 8. August ausgetragen, bei den Männern haben sich dafür insgesamt 16 Mannschaften qualifiziert. Ihre Teilnahme konnten sich die Nationen über verschiedene Junioren-Meisterschaften erspielen. Neben der japanischen Hauptstadt Tokio wird in Chofu, Kashima, Rifu, Saitama, Sapporo und Yokohama gespielt.

Wie lauten die Gruppen bei den Olympischen Sommerspielen?

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Frankreich Honduras Ägypten Brasilien Japan Neuseeland Argentinien Deutschland Mexiko Rumänien Australien Elfenbeinküste Südafrika Südkorea Spanien Saudi-Arabien

Wie ist der Modus bei den Olympischen Sommerspielen?

Bei den Männern waren ursprünglich nur die U23-Mannschaften für die Olympischen Spiele zugelassen, die mit maximal drei älteren Spielern verstärkt werden dürfen. Wegen der Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie hat die FIFA allerdings festgelegt, dass auch Spieler teilnehmen dürfen, die nach dem 31. Dezember 1996 geboren wurden und zur Qualifikation beigetragen haben.

Die teilnehmenden Nationen wurden in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften unterteilt. Die Gruppenersten und -zweiten stehen im Viertelfinale, das am 31. Juli ausgetragen wird, die jeweiligen Sieger qualifizieren sich anschließend für das Halbfinale am 3. August. Die Medaillen werden schließlich über das Spiel um Bronze am 6. August und das Finale am 7. August vergeben.

Das sind die Spiele in der Gruppe A:

BEGEGNUNG TERMIN Mexiko - Frankreich 22. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Chofu Japan - Südafrika 22. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Chofu Frankreich - Südafrika 25. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Saitama Japan - Mexiko 25. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Saitama Südafrika - Mexiko 28. Juli 2021, 13.30 Uhr MESZ in Sapporo Frankreich - Japan 28. Juli 2021, 13.30 Uhr MESZ in Yokohama

So lauten die Spiele in der Gruppe B:

BEGEGNUNG TERMIN Neuseeland - Südkorea 22. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Kashima Honduras - Rumänien 22. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Kashima Neuseeland - Honduras 25. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Kashima Rumänien - Südkorea 25. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Kashima Rumänien - Neuseeland 28. Juli 2021, 10.30 Uhr MESZ in Sapporo Südkorea - Honduras 28. Juli 2021, 10.30 Uhr MESZ in Yokohama

Das sind die Spiele in der Gruppe C:

BEGEGNUNG TERMIN Ägypten - Spanien 22. Juli 2021, 09.30 Uhr MESZ in Sapporo Argentinien - Australien 22. Juli 2021, 12.30 Uhr MESZ in Sapporo Ägypten - Argentinien 25. Juli 2021, 09.30 Uhr MESZ in Sapporo Australien - Spanien 25. Juli 2021, 12.30 Uhr MESZ in Sapporo Australien - Ägypten 28. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Saitama Spanien - Argentinien 28. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Rifu

So lauten die Spiele in der Gruppe D:

BEGEGNUNG TERMIN Elfenbeinküste - Saudi-Arabien 22. Juli 2021, 10.30 Uhr MESZ in Yokohama Brasilien - Deutschland 22. Juli 2021, 13.30 Uhr MESZ in Yokohama Brasilien - Elfenbeinküste 25. Juli 2021, 10.30 Uhr MESZ in Yokohama Saudi-Arabien - Deutschland 25. Juli 2021, 13.30 Uhr MESZ in Yokohama Saudi-Arabien - Brasilien 28. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Saitama Deutschland - Elfenbeinküste 28. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Rifu

Das sind die Begegnungen im Viertelfinale:

BEGEGNUNG TERMIN Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 31. Juli 2021, 10 Uhr MESZ in Rifu Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 31. Juli 2021, 11 Uhr MESZ in Kashima Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C 31. Juli 2021, 12 Uhr MESZ in Saitama Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 31. Juli 2021, 13 Uhr MESZ in Yokohama

So lauten Begegnungen im Halbfinale:

BEGEGNUNG TERMIN Sieger Viertelfinale 4 - Sieger Viertelfinale 3 03. August 2021, 10 Uhr MESZ in Kashima Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 1 03. August 2021, 13 Uhr MESZ in Saitama

Das ist die Begegnung im Spiel um Platz 3:

BEGEGNUNG TERMIN Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 06. August 2021, 13 Uhr MESZ in Saitama

So lautet die Begegnung im Finale:

BEGEGNUNG TERMIN Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 07. August 2021, 13.30 Uhr MESZ in Yokohama

Olympia 2021: Wo werden die Spiele im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Alle Spiele des olympischen Fußball-Turniers der Männer werden live im deutschen Fernsehen zu sehen. So haben sich neben Eurosport auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte an dem internationalen Großereignis gesichert. Sie werden die Entscheidungen in den einzelnen Sportarten sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Zudem kommen die Spiele auch im LIVE-STREAM von DAZN.

Im Fußball werden alle Spiele, an denen die deutsche Mannschaft beteiligt ist, entweder in der ARD oder im ZDF gezeigt. Zudem werden auch das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale gesichert im Free-TV übertragen. Die Begegnungen mit Brasilien (22.07.) und Saudi-Arabien (25.07.) sind in der ARD zu sehen, das Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (28.07.) im ZDF.