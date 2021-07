Olympia, Eröffnungsfeier heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

Heute beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio offiziell mit der Eröffnungsfeier. Wir verraten, wo sie live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Jetzt geht es endlich los! Am heutigen Freitag, 23. Juli, findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio statt. Mit ihr beginnen die wegen der weltweiten Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Spiele offiziell. In einigen Sportarten wie Fußball, Baseball und Softball haben die Wettbewerbe bereits an den vergangenen beiden Tagen begonnen. Die Zeremonie beginnt heute um 13 Uhr im Olympiastadion von Tokio.

Der Einlauf aller Nationen in das Stadion, das Sprechen des olympischen Eids, das Entzünden des olympischen Feuers und eine Menge Show - auf all das dürfen wir uns bei der Eröffnungsfeier freuen. Diese steht unter dem Motto "United by Emotions" (Vereint durch Emotionen). Zuschauer im Stadion sind keine zugelassen, da die japanische Regierung vor einigen Tagen einen Corona-Notstand über Tokio verhängte.

Über den genauen Ablauf und die Inhalte der Eröffnungsfeier ist wenig bekannt. Fest steht, dass das internationale Flüchtlingsteam an zweiter Stelle nach Griechenland in das Stadion einlaufen wird, als letzte Nation ist Gastgeber Japan an der Reihe, unmittelbar davor die Gastgeber der nächsten Olympischen Sommerspiele Frankreich (2024), USA (2028) und Australien.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Zeremonie im TV und LIVE-STREAM und stellt zudem die deuten Fahnenträger vor.

Olympia 2021 live: Eröffnungsfeier heute im TV und LIVE-STREAM sehen - So werden die Spiele übertragen

Die kommenden zwei Wochen stehen ganz im Zeichen von Olympia. Sportfans in Deutschland werden im Free-TV, Pay-TV und im LIVE-STREAM mit über 4000 Stunden Liveprogramm von den Wettbewerben in Tokio bestens versorgt.

Die Übertragungsrechte liegen beim Discovery-Konzern, dem Mutterkonzern von Eurosport. Der private Sportsender berichtet live auf Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie in vielen LIVE-STREAM kostenlos aber teilweise auch kostenpflichtig von den Olympischen Spielen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sicherten sich Sublizenzen und berichten deshalb ebenso täglich live im Free-TV und im LIVE-STREAM, wenn auch nicht in der Breite, in der es Eurosport macht.

Olympia, Eröffnungsfeier heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Übertragungsübersicht

Die Eröffnungsfeier ist heute live im Free-TV und im LIVE-STREAM zu sehen. Wie die Übertragungen bei den einzelnen Anbietern aussehen, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Olympia live: Eröffnungsfeier heute im Free-TV sehen

ARD und ZDF wechseln sich in der Olympia-Berichterstattung täglich ab. Heute ist das ZDF an der Reihe. Es zeigt die Eröffnungsfeier ab 12.10 Uhr live im Free-TV. Moderieren werden Rudi Cerne und Katrin Müller-Hohenstein, die Eröffnungsfeier selbst kommentiert Bela Rethy.

Ebenfalls live im Free-TV zu sehen ist die Eröffnungsfeier im Free-TV bei Eurosport 1. Der Sender ist in Deutschland überall frei empfangbar.

Olympia: Eröffnungsfeier heute im LIVE-STREAM auf DAZN, Eurosport und ZDF sehen

Im Free-TV wird die Eröffnungsfeier schon einmal live übertragen. Und wie sieht es mit einem LIVE-STREAM aus? Selbstverständlich gut, denn sowohl das ZDF, als auch Eurosport bieten parallel zu ihrer TV-Übertragung einen LIVE-STREAM an - kostenlos aber auch kostenpflichtig.

Kostenlos ist der LIVE-STREAM des ZDF auf der Homepage des Senders. Mit der kostenlosen App "ZDFmediathek & Live TV" (Download im Play Store, Download im App Store) ist der LIVE-STREAM auch über Euer Handy oder Tablet abrufbar.

Der LIVE-STREAM von Eurosport1 zur Eröffnungsfeier ist über den Streamingdienst Joyn kostenlos zu sehen, über den Eurosport Player müsst Ihr allerdings vorher ein Abo abschließen. Dieses gibt es beispielsweise zum Preis von 6,99 Euro im Monat.

Last but not least! Ebenfalls sehen könnt Ihr die Eröffnungsfeier bei DAZN. Der Grund: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, auf beide Sender im Eurosport-Player zuzugreifen.

Das dafür benötigte Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder einmalig 149,99 Euro. Neukunden können DAZN vor der ersten Zahlung einen Monat lang kostenlos testen.

The Olympic athletes are settling in! 🇯🇵https://t.co/U3yqZ4NAb0 — Olympics (@Olympics) July 22, 2021

Olympia, Eröffnungsfeier heute live: Das sind die deutschen Fahnenträger

Die Beach-Queen und der Rekordspringer schreiben Olympia-Geschichte: Laura Ludwig und Patrick Hausding führen die deutsche Mannschaft bei den Sommerspielen als Fahnenträger-Duo ins Stadion. Zu zweit, aber mit nur einer Flagge. "Ich hoffe, Patrick ist der Gentleman und übernimmt die schwere Arbeit", sagte Ludwig bei der Vorstellung am Donnerstag.

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio will dem Wasserspringer den Vortritt lassen: "Du musst die Fahne tragen, du hast den größeren Bizeps." Rekordeuropameister Hausding, der ebenso wie Ludwig zum vierten Mal an den Sommerspielen teilnimmt, entgegnete lachend: "Das ist noch nicht abgesprochen. Die Fahne darf nur nicht kaputtgehen oder runterfallen, und wir dürfen nicht über unsere Füße stolpern."

Das Duo, das bei der Eröffnungsfeier ein Zeichen für Gleichberechtigung setzt, war von über 200 Olympioniken und 185.000 Fans in einer Online-Abstimmung ermittelt worden. Ludwig distanzierte mit knapp 31 Prozent der Stimmen ihre Konkurrentinnen deutlich. Hausding setzte sich nur mit sieben Hundertstel-Prozent Vorsprung gegen Turn-Olympiasieger Andreas Toba durch. "Das ist schon verdammt knapp", sagte der Berliner, der in Tokio nach Silber 2008 und Bronze 2016 seine dritte Olympia-Medaille anpeilt.

Die beiden sorgen vor weitgehend leeren Rängen für eine Premiere: Erstmals trägt ein Duo beim Einzug der deutschen Olympioniken die Flagge. Bei den bisherigen Spielen im Sommer und Winter seit der Wiedervereinigung führten zehn Männer, aber nur fünf Frauen das deutsche Team ins Olympiastadion. Der DOSB hatte jeweils fünf Frauen und Männer zur Wahl gestellt. Abstimmen durften die deutschen Olympia-Teilnehmer und die Fans - je zur Hälfte.

Quelle: SID

