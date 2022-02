Es ist wieder so weit: Nachdem bereits die Sommerspiele 2008 in Peking stattfanden, steigen 14 Jahre später auch die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Metropole. Offiziell startet das Event am 4. Februar, und es endet am 20. Februar.

GOAL stellt Euch alle wichtigen Infos zu den LIVE-Übertragungen im TV und STREAM in diesem Artikel zur Verfügung.

Olympia 2022, Winterspiele: Die Daten zum Großereignis

Olympia 2022, Winterspiele: Werden die Olympischen Winterspiele im Free-TV übertragen?

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfanden, nun also geht es in Peking um die begehrtesten Medaillen im Wintersport. Die chinesische Hauptstadt ist der deutschen Zeit um sieben Stunden voraus - somit beginnt der Wettkampftag in den Nachtstunden und endet zumeist in den Nachmittagsstunden. Doch wird das Event auch im Free-TV zu sehen sein? Ja, das wird es!

Um live dabei zu sein, müsst Ihr einfach nur die ARD, das ZDF oder Eurosport 1 einschalten.

Olympia 2022, Winterspiele: ARD, ZDF oder Eurosport - welcher Sender ist an welchem Tag dran?

Datum Sender Wann? Medaillen-Entscheidung? Freitag, 4. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 12.10 Uhr - 16.00 Uhr (ZDF) keine Samstag, 5. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 03.00 Uhr bis 17.50 Uhr (ARD) 6 (3x Skisport, 2x Eislauf, 1x Biathlon) Sonntag, 6. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 02.10 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 7 (5x Skisport, 1x Eislauf, 1x Rennrodeln) Montag, 7. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 02.05 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 8 (4x Eislauf, 3x Skisport, 1x Biathlon) Dienstag, 8. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 02.25 Uhr bis 17.00 Uhr (ARD) 10 (6x Skisport, 1x Biathlon, 1x Curling, 1x Eislauf, 1x Rennrodeln) Mittwoch, 9. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 03.05 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 6 (4x Skisport, 1x Eislauf, 1x Rennrodeln) Donnerstag, 10. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 02.00 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 8 (5x Skisport, 2x Eislauf, 1x Rennrodeln) Freitag. 11. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 02.10 Uhr bis 18.00 Uhr (ARD) 7 (3x Skisport, 2x Eislauf, 1x Biathlon, 1x Bobsport) Samstag, 12. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 03.00 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 6 (3x Skisport, 1x Biathlon, 1x Bobsport, 1x Eislauf) Sonntag, 13. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 01.25 Uhr bis 18.00 Uhr (ARD) 7 (3x Eislauf, 2x Biathlon, 2x Skisport) Montag, 14. Februar, 2022 ARD/Eurosport 1 01.45 Uhr bis 17.00 Uhr (ARD) 5 (3x Skisport, 1x Bobsport, 1x Eislauf) Dienstag, 15. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 02.00 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 9 (5x Skisport, 2x Eislauf, 1x Biathlon, 1x Bobsport) Mittwoch, 16. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 02.25 Uhr bis 18.00 Uhr (ARD) 7 (4x Skisport, 2x Eislauf, 1x Biathlon) Donnerstag, 17. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 02.10 Uhr bis 17.00 Uhr (ARD) 6 (3x Skisport, 2x Eislauf, 1x Eishockey) Freitag, 18. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 02.25 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 4 (2x Skisport, 1x Biathlon, 1x Eislauf) Samstag, 19. Februar 2022 ZDF/Eurosport 1 02.30 Uhr bis 17.00 Uhr (ZDF) 9 (3x Eislauf, 3x Skisport, 1x Biathlon, 1x Bobsport, 1x Curling) Sonntag, 20. Februar 2022 ARD/Eurosport 1 01.25 Uhr bis 15.30 Uhr (ARD)

Olympia 2022, Winterspiele: Werden die Olympischen Winterspiele im LIVE-STREAM zu sehen sein?

Neben der Übertragung im LIVE-TV bieten ARD und ZDF auch die Möglichkeit an, die Wettkämpfe im LIVE-STREAM zu verfolgen. Ihr könnt diese entweder auf Sportschau.de (ARD) oder auf Sportstudio.de (ZDF) abrufen.

Auch Eurosport bietet im kostenlosen Bereich von Joyn den ein oder anderen LIVE-STREAM zum Event an.

Eurosport zeigt auf der kostenpflichtigen hauseigenen Streamingplattform Eurosport Player die Olympischen Winterspiele im Internet (das Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat).

Auch Kunden von DAZN dürfen sich freuen - auf der Plattform gibt es durch eine Kooperation mit Eurosport die Livestreams von Eurosport 1 und Eurosport 2.

Olympia 2022, Winterspiele: DAZN zeigt Wintersport live im STREAM

Um den Wintersport live auf DAZN sehen zu können, bedarf es einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. Nach einer Preiserhöhung kostet das Monatsabo nun 29,99 Euro. Im Jahresabo beträgt der Monatsbeitrag umgerechnet 24,99 Euro.