Olympia 2021 live auf DAZN: Den 1. Fußball-Spieltag im TV und LIVE-STREAM sehen

Der erste Fußball-Spieltag bei Olympia steht an. Acht Partien laufen dabei an einem Tag. Wir zeigen euch, wo sie im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind.

Auch der Fußball rollt bei den Olympischen Spielen 2021 wieder.

Am ersten Spieltag stehen bereits acht verschiedene Spiele auf dem Programm, unter anderem auch die Kracher-Begegnung zwischen Deutschland und Brasilien. Dieser erste Fußball-Spieltag beginnt bereits um 9.30 Uhr deutscher Zeit mit der Begegnung zwischen Ägypten und Spanien und endet mit der Partie Deutschland vs. Brasilien, die um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Die ganz großen Stars sind in den jeweiligen Nationalmannschaften dabei nicht vertreten, trotzdem wird man bei Olympia 2021 einige tolle Fußballer zu sehen bekommen. Für Spanien geht unter anderem Barcelona-Star Pedri an den Start, bei Brasilien sind Richarlison, Dani Alves und Paulinho mit dabei. Auch Deutschland hat mit Max Kruse, Maximilian Arnold und Nadiem Amiri einige Bundesliga-Größen mit im Gepäck.

Alle Infos zu den Partien des ersten Spieltags bei Olympia, wann diese angepfiffen werden und wo sie im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind, findet ihr hier bei Goal.

Olympia 2021 live: Der 1. Fußball-Spieltag - alle Partien und deren Übertragung

Wie genau sich die TV- und LIVE-STREAM-Übertragung des ersten Spieltags gestaltet, haben wir in den folgenden Abschnitten für euch aufgeschlüsselt.

Olympia 2021 live: Ägypten vs. Spanien - das Spiel im TV und LIVE-STREAM

Den Anfang des Spieltags macht die Begegnung zwischen Ägypten und Spanien. Diese wird um 9.30 Uhr angepfiffen und ist nicht im Free-TV zu sehen. Nur eine Zusammenfassung der Partie wird es in der ARD am 22.07. am Ende der Olympia Berichterstattung für diesen Tag geben. Ebenfalls Teil des Olympia-Programms, allerdings nicht in ganzer Live-Länge, ist das Spiel beim Sender Eurosport. Dieser setzt auf die sog. "Medal Zone" eine Konferenzschaltung zur Berichterstattung der Olympischen Spiele, die es in solch einer Form noch nicht gegeben hat, wie der Programmchef von Eurosport Gernot Bauer erklärt hat.

Trotzdem könnt ihr die Partie live verfolgen, wir zeigen euch, wie: Der Streamingdienst DAZN zeigt euch alle Spiele des 1. Spieltags live und in voller Länge. Zugriff darauf bekommt ihr allerdings nur, wenn ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließt, alternativ könnt ihr aber auch den Gratismonat in Anspruch nehmen. Den Link dazu findet ihr hier. Aber auch die ARD zeigt die Partie im LIVE-STREAM auf ihrer Homepage, hier ist der passende Link dazu. Einen Kommentator gibt es dabei nicht, dafür ist der LIVE-STREAM der ARD allerdings auch völlig kostenlos.

Olympia 2021 live: Neuseeland vs. Südkorea - die Partie im TV und LIVE-STREAM

Um 10 Uhr wird das Duell zwischen Neuseeland und Südkorea angepfiffen. Diese Partie ist nicht in voller Länge im Free-TV zu sehen, allerdings wird sie gekoppelt mit der zeitgleichen Begegnung zwischen Mexiko und Frankreich als Konferenz in der ARD gezeigt. Alternativ könnt ihr das Spiel natürlich auch "alleine" im LIVE-STREAM der ARD verfolgen, falls euch das Duell zwischen Mexiko und Frankreich weniger interessiert. Auch DAZN zeigt das Spiel natürlich im LIVE-STREAM in voller Länge.

Olympia 2021 live: Mexiko vs. Frankreich - wo läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Wie schon oben erwähnt, ist das Spiel zwischen Mexiko und Frankreich als Konferenz mit der Begegnung Neuseeland vs. Südkorea in der ARD zu sehen. Angepfiffen wird dort um 10 Uhr deutscher Zeit. Parallel könnt ihr auch den LIVE-STREAM der ARD verfolgen, wenn ihr die vollen 90 Minuten des Spiels sehen wollt. Dabei könnt ihr sogar Claudia Neumann als Kommentatorin hören. DAZN ist die Alternative, die diese Partie selbstverständlich auch im LIVE-STREAM zeigt.

Olympia 2021 live: Elfenbeinküste vs. Saudi-Arabien - wie kann ich die Partie verfolgen?

Auch dieses Spiel wird nicht in voller Länge im Free-TV gezeigt. Allerdings als LIVE-STREAM bei der ARD (ohne Kommentator) und bei DAZN. Für DAZN braucht ihr allerdings wie schon erwähnt ein kostenpflichtiges Abonnement oder ihr nutzt den kostenlosen Probemonat.

Olympia 2021 live: Argentinien vs. Australien - das Duell im TV und LIVE-STREAM

Leider ist auch diese Partie nicht live und in voller Länge im TV zu sehen. Neben dem LIVE-STREAM in der ARD und bei DAZN könnt ihr aber auch eine Zusammenfassung der Partie im Ersten sehen, wiederum zum Ende der Tages-Berichterstattung aus Japan. Den LIVE-STREAM in der ARD kommentiert Heiko Klasen.

Olympia 2021 live: Japan vs. Südafrika - die Begegnung im TV und LIVE-STREAM

Auch der Gastgeber ist natürlich mit von der Partie und trifft im ersten Spiel auf Südafrika. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, das Spiel zeigen euch ARD und DAZN im LIVE-STREAM. Kommentiert wird im Ersten dabei von Hendrik Deichmann. Eine Zusammenfassung des Spiels könnt ihr am späten Nachmittag in der ARD sehen.

Olympia 2021 live: Honduras vs. Rumänien - das Match im TV und LIVE-STREAM

Auch der mittelamerikanische Staat Honduras ist bei den Olympischen Spielen 2021 vertreten. Im ersten Gruppenspiel trifft man auf Rumänien. Das ganze Spiel seht ihr im LIVE-STREAM bei der ARD sowie beim Streamingdienst DAZN. Die Highlights des Spiels könnt ihr in der Zusammenfassung am Ende der Tages-Berichterstattung von Olympia in der ARD sehen.

Olympia 2021 live: Brasilien vs. Deutschland - der Auftaktknaller im TV und LIVE-STREAM

Um 13.30 Uhr deutscher Zeit wird schließlich das Highlight des ersten Fußball-Spieltags bei Olympia angepfiffen. Gleich im ersten Gruppenspiel trifft die deutsche Elf von Stefan Kuntz auf die Brasilianer. Und dort sollte man im Idealfall direkt punkten, denn mit der Elfenbeinküste und Saudi-Arabien wartet in den nächsten Spielen auch keine Laufkundschaft auf die DFB-Elf.

Übertragen wird die Partie in voller Länge sowohl in der ARD als auch bei Eurosport. Die zuvor stattfindenden Spiele werden bei Eurosport nur teilweise oder in Zusammenfassungen gezeigt, die Partie gegen den fünfmaligen Weltmeister bekommt ihr dort aber komplett zu sehen. Dabei gibt es natürlich auch einen LIVE-STREAM der ARD, genauso wie einen von DAZN, mit dem ihr das Spiel auf jedem internetfähigen Gerät von unterwegs aus verfolgen könnt.

Olympia 2021 live: Der 1. Fußball-Spieltag im Überblick

Ihr wollt die Übertragungsmöglichkeiten aller Spiele noch einmal auf einen Blick haben? Kein Problem, hier haben wir alles für euch noch einmal zusammengenfasst.