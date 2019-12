Olympique Lyon vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Champions League heute live

RB Leipzig bei Olympique Lyon: Goal zeigt, wo das Champions-League-Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

RB Leipzig ist in der bereits vor dem letzten Gruppenspieltag für das Achtelfinale qualifiziert. Gegen Olympique Lyon geht es am Dienstagabend nun um den Gruppensieg. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr .

Aktuell steht das Team von Trainer Julian Nagelsmann an der Spitze der Gruppe G. Zehn Punkte hat man auf dem Konto, dahinter liegen Zenit St. Petersburg und mit je sieben Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Mit einem Remis in Lyon wäre man also definitiv Gruppenerster.

Olympique Lyon vs. : Goal hat Euch in diesem Artikel alle Infos zusammengestellt, wie Ihr das Champions-League-Spiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN , die Aufstellungen beider Mannschaften sowie über unseren LIVE-TICKER.

Olympique Lyon vs. RB Leipzig: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Duell Olympique Lyon vs. RB Leipzig Datum Dienstag, 10. Dezember 2019 || 21 Uhr Ort Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Zuschauer 59.186 Plätze

Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute live im TV verfolgen - Geht das?

Im Free-TV wird die Champions League nicht übertragen. Sky und DAZN sind für Fans der Königsklasse in diesem Jahr die Ansprechpartner.

In einem Übersichtsartikel haben wir Euch zusammengestellt, bei welchem Anbieter welches Champions-League-Gruppenspiel läuft. Olympique Lyon gegen RB Leipzig wird am Dienstag von Sky übertragen.

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM ( Sky Go / Sky Ticket )

Sky zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV

Wer Olympique Lyon vs. RB Leipzig live und in voller Länge anschauen will, wird bei Sky fündig. Dort läuft das Spiel im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist also nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr vorab ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Nur so könnt Ihr Lyon gegen Leipzig heute live im Pay-TV sehen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky .

Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Optionen, das Champions-League-Duell zwischen Olympique Lyon und RB Leipzig live zu genießen. Sky bietet für das Duell in der Königsklasse gleich zwei mögliche LIVE-STREAMS an.

Sky Go zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Der Pay-TV-Sender überträgt Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go .

Der Stream dort gleicht der Übertragung im TV. Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Jeder Kunde bekommt hierfür den nötigen Login.

Sky Ticket zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Wir empfehlen Fans, die kein Sky-Abo abschließen und dennoch die Partie von Leipzig in Lyon sehen wollen, Sky Ticket .

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig bei Lyon heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo . Um die Champions League heute im LIVE-STREAM erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: für 9,99 Euro im ersten Monat // ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich // monatlich kündbar

für im ersten Monat // ab dem zweiten Monat // monatlich kündbar Das Tagesticket: Sky Ticket für 24 Stunden // einmalig 9,99 Euro

Olympique Lyon vs. RB Leipzig: So seht Ihr die Highlights

Wer Olympique Lyon gegen RB Leipzig im TV oder LIVE-STREAM verpasst hat, für den bietet DAZN eine gute Alternative.

Die Highlights zu Olympique Lyon vs. RB Leipzig bei DAZN!

Bei DAZN seht Ihr die Highlights der Champions League wenige Minuten nach Schlusspfiff.

Lust auf die Champions League bei DAZN? Hier findet Ihr die kostenlose DAZN-App zum Download:

DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch ganz einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos genießen. Wer überzeugt ist, kann den Dienst im Anschluss für 11,99€/Monat weiter nutzen. Wer gleich ein Jahresabo abschließt, muss nur 119,99€ bezahlen.

Olympique Lyon vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Spiel zwischen Lyon und Leipzig nicht sehen kann, für den bietet Goal eine Alternative:

Während der gesamten 90 Minuten versorgen wir Euch gewohnt detailliert mit allen relevanten Infos zum Spielgeschehen in der Champions League.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der App.

Die Aufstellungen treffen rund 60 Minuten vor Anpfiff ein.

Olympique Lyon vs. RB Leipzig: Champions League, die Tabelle der Gruppe G

Wer zeigt / überträgt Olympique vs. RB Leipzig heute live? Die Übertragung im Überblick