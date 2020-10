Boxen: Wer zeigt / überträgt Oleksandr Usyk vs. Dereck Chisora heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Oleksandr Usyk muss sich am Samstag gegen Dereck Chisora beweisen. Goal erklärt Euch, wie Ihr den Boxkampf im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Königsklasse des Boxens, dem Schwergewicht, kommt es am Samstag zum Showdown zwischen Oleksandr Usyk und Dereck Chisora - und das Aufeinandertreffen wird sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Gegen 23 Uhr steigen die beiden Boxer in der Londoner Wembley Arena in den Ring.

Usyk ist zuletzt mit der tadellosen Bilanz von 17-0 aus dem Cruisergewicht in die nächste Gewichtsklasse aufgestiegen. Dort wartet auf den Weltmeister aller vier bedeutenden Verbände (WBO, WBC, WBA, IBF) der erfahrene Chisora. Für den Gewinner geht es demnächst gegen Anthony Joshua.

Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender das Aufeinandertreffen zwischen Oleksandr Usyk und Dereck Chisora heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

Boxen: Wer zeigt / überträgt Oleksandr Usyk gegen Dereck Chisora heute live im TV?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle, die sich auf eine Übertragung des Kampfes im frei empfangbaren Fernsehen gefreut haben: Kein deutscher TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte am Kampf Oleksandr Usyk gegen Dereck Chisora gesichert. Auch RTL und Sky, die sich in den letzten Jahren dem Boxen gewidmet haben, nicht.

DAZN zeigt Usyk gegen Chisora im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Der Streamingdienst DAZN ist am Samstag Eure einzige Anlaufstelle, um den Showdown zwischen Usyk und Chisora live sehen zu können. Wie Ihr Euch bereits denken könnt, wird DAZN den Kampf jedoch ausschließlich im LIVE-STREAM zeigen. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr Euch die Übertragung aber auch auf Eurem TV-Gerät anschauen.

Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App installieren, die für nahezu allen modernen Fernseher zur Verfügung steht. Sobald Ihr die Anwendung heruntergeladen habt, könnt Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden und Oleksandr Usyk gegen Dereck Chisora auf Eurem Smart-TV genießen.

Quelle: Imago Images / ITAR-TASS

Boxen: Wer zeigt / überträgt Oleksandr Usyk gegen Dereck Chisora heute im LIVE-STREAM?

Ihr möchtet das Aufeinandertreffen zwischen Oleksandr Usyk gegen Dereck Chisora live und in voller Länge im LIVE-STREAM erleben? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Schon um 19 Uhr beginnt der Streamingdienst am Samstag mit der Übertragung. Als Kommentator ist Uli Hebel im Einsatz, ihm steht Experte Andreas Selak zur Seite.

Da schon ab dem frühen Abend einige Vorkämpfe ausgetragen werden, kann nicht genau vorhergesagt werden, wann Usyk und Chisora in den Ring steigen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Main-Fight gegen 23 Uhr beginnt. DAZN bleibt jedenfalls über die komplette Distanz auf Sendung und wird Usyk gegen Chisora in voller Länge übertragen.

DAZN zeigt / überträgt Usyk gegen Chisora heute live: Alle Infos zum Streamingdienst

Mit dem Gratismonat, den DAZN allen seinen Neukunden schenkt, ist die Übertragung des Kampfes für Euch sogar kostenlos. Wenn Ihr bislang noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr Euch auf der Webseite des Streamingdienstes registrieren und das gesamte Programm - darunter auch Usyk gegen Chisora - zunächst vier Wochen lang testen.

Hat Euch das Angebot von DAZN während des Gratismonat überzeugt, könnt Ihr Euch Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern. Wenn Ihr Euch direkt für ein Jahresabo entscheidet, könnt Ihr sogar ein bisschen Geld sparen - dann zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und DAZN kostet nur knapp zehn Euro im Monat.

I just want to fight now. I am coming in all guns blazing. All out. Press conference today at 2pm. Saturday night on Sky Sports Box Office it's WAR #UsykChisora — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) October 29, 2020

Ihr seid Euch noch unsicher, ob sich ein DAZN-Abo für Euch lohnt? Der Streamingdienst zeigt jährlich mehr als 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Boxen, Tennis, Basketball, Football und Eishockey sind an dieser Stelle nur einige Beispiele für das abwechslungsreiche Programm von DAZN.

Doch auch wenn Euer Herz für den Fußball schlägt, kommt Ihr bei DAZN auf Eure Kosten. Neben den Freitags- und Montagsspielen der überträgt der Streamingdienst auch die und sowie zahlreiche europäische Top-Ligen im LIVE-STREAM. Alle Infos zum Gratismonat gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt Usyk gegen Chisora heute live? Die Boxer im Vergleich