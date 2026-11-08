So seht Ihr Oldham Athletic gegen Sheffield Wednesday mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 8. Nov. 2026 - 12:15 Boundary Park

Oldham Athletic empfängt Sheffield Wednesday im FA Cup im Boundary Park. Der Klub aus der League Two will gegen den eine Liga höher spielenden Gegner für eine Überraschung sorgen.

Oldham geht unter Micky Mellon mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Das jüngste Spiel in der League Two gewann das Team gegen Northampton Town mit 1:0, wettbewerbsübergreifend stehen aus den letzten fünf Spielen jedoch nur zwei Siege zu Buche. In diesem Zeitraum gab es Niederlagen gegen Crawley Town und Walsall.

Auch Sheffield Wednesday unter Dave Challinor zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Das Team spielte in seinen beiden jüngsten Partien in der League One gegen Blackpool und Cambridge United jeweils unentschieden und ist seit drei Spielen sieglos. Zuvor hatte es im Oktober zwei 0:2-Niederlagen in Folge gegen Doncaster Rovers und Notts County gegeben.

Der FA Cup bietet beiden Klubs die Chance auf einen Neuanfang. Für Oldham ist das Heimlos gegen einen Klub aus der League One eine echte Gelegenheit, die nächste Runde zu erreichen. Sheffield Wednesday wiederum könnte ein Erfolg im Pokal das Selbstvertrauen geben, das angesichts der Ligaform bislang fehlt.

Im Boundary Park steht ein umkämpftes Pokalduell zwischen zwei unterklassigen Teams bevor. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

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