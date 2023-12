Ohne Cristiano Ronaldo: Böser Patzer kostet Al-Nassr zwei Punkte in der AFC Champions League gegen Istiklol

Ohne seinen Superstar kam Al-Nassr in der Champions League nur zu einem Remis.

WAS IST PASSIERT? In Abwesenheit von Cristiano Ronaldo hat Al-Nassr in der AFC Champions League nur ein Unentschieden gegen den tadschikischen Klub FC Istiklol geschafft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Trainer von Al-Nassr, Luis Castro, entschied sich, Ronaldo im letzten Spiel der Gruppe E am Dienstagabend zu schonen. Die Mannschaft aus der saudischen Professional League konnte jedoch auch ohne ihren Stürmer keine drei Punkte einfahren. Im Pamir-Stadion in Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe kam Al-Nassr nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Ein katastrophaler Fehler von Al-Nassr-Spieler Abdulrahman Ghareeb im Mittelfeld ermöglichte es den Gastgebern, nach einer halben Stunde in Führung zu gehen. Ein unvorsichtiger Rückpass des Flügelspielers wurde von Alisher Dzhalilov abgefangen, der von der Strafraumgrenze aus sein Glück versuchte und den Ball ins Tor schob.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Trotz des Unentschiedens beendete Al-Nassr die Gruppe als Tabellenführer mit 14 Punkten aus sechs Spielen. Bei der Auslosung des Achtelfinales am 28. Dezember werden sie daher in Topf 1 gesetzt sein.