So seht Ihr OH Leuven gegen KV Mechelen mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Anbieter wählen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Belgien DAZN Luxemburg DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 12:15 King Power at Den Dreef

OH Leuven empfängt KV Mechelen im King Power at Den Dreef in Leuven zu einem Spiel der First Division A, das für beide Mannschaften in Belgiens höchster Spielklasse von großer Bedeutung ist.

Das Team von Timmy Simons geht mit wachsendem Rückenwind in die Partie. Leuven hat zwei seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen, zuletzt auswärts mit 2:1 gegen St. Truiden. Dieses Selbstvertrauen will die Mannschaft nun ins Heimspiel mitnehmen.

KV Mechelen reist in starker Form an. Das Team von Frederik Vanderbiest hat drei seiner letzten vier Pflichtspiele gewonnen, darunter einen 3:1-Auswärtssieg bei Kortrijk und ein 1:0 gegen Genk. In der Tabelle steht Mechelen auf Platz zehn.

Die Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen. In den letzten fünf Begegnungen gelang einer der beiden Mannschaften nur ein Sieg. Unentschieden waren in den vergangenen Spielzeiten keine Seltenheit.

Leuven steht in der Jupiler League auf Platz 14 und kann sich eine Niederlage in diesem Spiel nicht leisten. Drei Punkte im Den Dreef würden den Abstand zu Mechelen verkürzen und den Druck auf Simons verringern.

Beiden Trainern ist klar, was auf dem Spiel steht. Ein Heimsieg wäre für Leuven ein Zeichen für eine echte Wende in dieser Saison, während Mechelen in seiner aktuellen Form ein schwieriger Gegner ist.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr OH Leuven gegen KV Mechelen sehen könnt.

Personal und Kader