So seht Ihr OH Leuven gegen Kortrijk mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 27. Nov. 2026 - 14:45 King Power at Den Dreef

OH Leuven empfängt Kortrijk im King Power at Den Dreef zu einer Partie der belgischen First Division A. Dabei trifft ein Team, das in der Tabelle noch klettern kann, auf eines, das nahe dem Tabellenende feststeckt.

Leuven steht auf Platz 13 und blickt auf einen überwiegend erfreulichen Monat zurück. Siege gegen KV Mechelen und St. Truiden sowie ein 2:2 gegen Lommel hatten für Auftrieb gesorgt.

Am 22. November erhielt diese Serie einen Dämpfer, als sich Anderlecht knapp mit 1:0 durchsetzte. Leuven will zeigen, dass dies nur ein Ausrutscher war und nicht der Beginn einer Negativserie.

Kortrijk steckt in einer deutlich schwierigeren Lage. Das Team von Daniel Beichler steht auf Platz 18 und hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele verloren. In diesem Zeitraum erzielte es nur zwei Tore.

Bei den Gästen gibt es aber auch eine erfreuliche Geschichte: Torhüter Patrik Gunnarsson, der früher bei Brentford spielte, ist nach einer langen Pause wegen einer schweren neurologischen Erkrankung in den Erstligafußball zurückgekehrt.

Beichler muss mit seinem Team schnell einen Weg zu mehr Toren und defensiver Stabilität finden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, und bekommt die neuesten Informationen zu den Teams, ihrer Form und der Bilanz im direkten Vergleich.

Offizielle Informationen zur Übertragung von OH Leuven gegen Kortrijk liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber bestätigt sind.

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