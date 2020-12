OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League live übertragen

Bayer Leverkusen reist zum Europa-League-Spiel nach Nizza. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nizza empfängt in der Gruppenphase der . Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.

Leverkusen ist aktuell mit neun Punkten Erster in der Tabelle der Gruppe C. Ein Unentschieden heute gegen Nizza würde schon reichen, um sich für die Zwischenrunde der Europa League zu qualifizieren. Im Hinspiel gewann die Werkself gegen Nizza spektakulär mit 6:2. Nizza braucht ein großes Fußballwunder, um noch in die nächste Runde einziehen zu können.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Europa League

: Europa League Datum : Donnerstag, 03. Dezemeber 2020

: Donnerstag, 03. Dezemeber 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Europa League übertragen

Die Europa League wird in dieser Saison ausführlich für Euch übertragen, jede Partie mit deutscher Beteiligung wird über die vollen 90 Minuten gezeigt. Der Streamingdienst DAZN zeigt jedes Spiel in voller Länge. Pro Spieltag wird RTL-Nitro ein Spiel einer deutschen Mannschaft im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen.

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM

Nizza gegen Leverkusen wird heute ab 20.45 Uhr im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst wird die Partie über die volle Distanz übertragen. Ihr könnt auf DAZN entweder das Einzelspiel oder die Konferenz in der "GoalZone" verfolgen. Wer neu bei DAZN ist, der kann die Euro League einen Monat kostenlos verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr die Euro League über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM bei RTL-Nitro

RTL-Nitro wird Nizza gegen Bayer heute auch im LIVE-STREAM übertragen. Nitro geht ab 20.15 Uhr auf Sendung, Laura Wontorra und Roman Weidenfeller werden die Sendung moderieren. Als Kommentator kommt heute Marco Hagemann zum Einsatz, an seiner Seite wird Steffen Freund als Experte fungieren. Hier gibt’s den Link, der Euch direkt zur kostenlosen Übertragung führt.

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, um die Euro League heute zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alles Wichtige der Partie geliefert, ebenso erfahrt Ihr alle Ergebnisse der Parallelspiele – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / Jan Huebner

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr die Spiele der Europa League verpasst habt, könnt Ihr Euch alle Highlights schon kurz nach dem Abpfiff auf DAZN anschauen.

Wer sich jetzt den Gratismonat bei DAZN gönnt, der bekommt dort jeden Tag interessanten Livesport zu sehen. Aktuell hat das Portal die , , , , NFL, NHL, NBA, MLB und viele weitere. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

OGC Nizza bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Leverkusen 0 Siege 1 0 Remis 0 2 Tore 6 193,9 Mio. Euro Marktwert 343,4 Mio. Euro Jeff Reine-Adelaide (25 Mio. Euro) wertvollster Spieler Moussa Diaby (36 Mio. Euro)

OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick