So sehen Sie OFI Kreta gegen Anderlecht mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Pankritio Stadium

OFI Kreta empfängt Anderlecht im Pankritio-Stadion zu einer Partie der Ligaphase der Europa League. Auf Kreta treffen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle nur einen Platz voneinander trennt.

OFI reist nach einer 0:2-Niederlage gegen Panathinaikos in der Super League am 22. November an. Zuvor hatte die Mannschaft torlos gegen Atromitos gespielt und davor auswärts bei Hapoel Beer Sheva in der Europa League gewonnen.

Christos Kontis hat mit seiner Mannschaft in diesem Monat sowohl in Europa als auch in der Liga Siege gefeiert. Die Niederlage gegen AE Larissa im Pokal Ende Oktober war der andere Rückschlag in jüngster Zeit.

Anderlecht reist nach einem 1:0-Ligasieg gegen OH Leuven am 22. November an. Die Mannschaft von Vitor Bruno besiegte Anfang des Monats zudem Salzburg in der Europa League mit 2:0.

Der belgische Klub spielte 1:1 gegen Club Brugge und schlug Westerlo deutlich mit 4:1. Die 0:4-Niederlage bei Gent im Oktober zeigt allerdings, wie wechselhaft die Ergebnisse waren.

OFI steht in der Europa-League-Tabelle auf Platz 16, Anderlecht auf Platz 15. Beide Teams sehen in der Partie daher eine Chance, sich zu verbessern.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zur Übertragung des Spiels, einschließlich der Anstoßzeit und der Livestream-Details.

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