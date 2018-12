Der FC Chelsea hat bekannt gegeben, dass der ehemalige Nationalspieler Joe Cole als Jugendtrainer zum Verein zurückkehren wird. Ab 2019 soll er verschiedene Jugendteams betreuen und so erste Erfahrungen als Coach sammeln.

Eine Trainerlizenz hat der Engländer nämlich noch nicht, daran arbeitet er gerade. Dennoch erhofft sich der Verein, dass der 37-Jährige bei der Entwicklung der Talente mithelfen kann.

​​"Joe wird in verschiedenen Altersgruppen und mit verschiedenen Mitarbeitern arbeiten, um sicherzustellen, dass er die gesamte Bandbreite unseres Programms kennenlernt", so Neil Bath, Leiter der Nachwuchsabteilung der Blues. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

We are pleased to confirm that Chelsea legend Joe Cole will return to the club in 2019 as a technical academy coach.



Welcome back, Joe! https://t.co/dPjQchgpNl