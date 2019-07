Offiziell: Ex-HSV-Angreifer Marcus Berg wechselt nach Krasnodar

Marcus Berg hat einen neuen Klub: Der schwedische Angreifer, der einst für den HSV stürmte, schließt sich dem russischen Erstligisten Krasnodar an.

Der ehemalige HSV-Angreifer Marcus Berg wechselt ablösefrei von Al-Ain zum russischen Erstligisten FK Krasnodar. Das gab der Klub am Samstag bekannt.

Berg spielte war zwischen 2009 und 2013 an Hamburg gebunden. In der Spielzeit 2010/11 war er an den niederländischen Spitzenklub ausgeliehen.

Ряды нашего клуба пополнил ещё один футболист сборной Швеции - нападающий Маркус Берг!



Подробнее

https://t.co/RD0vxzrCjv pic.twitter.com/stfACLMbTJ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13. Juli 2019

In 54 Bundesligaspielen für die Hanseaten erzielte Berg fünf Tore.

Zuletzt rückte der mittlerweile 32-Jährige bei der Weltmeisterschaft 2018 in in den Fokus, als er mit das Viertelfinale erreichte. Dort war nach einem 0:2 gegen Endstation.