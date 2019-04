Offiziell: Ex-Bayern-Jugendtrainer Heiko Vogel wird Chefcoach bei Drittligist Uerdingen

Der KFC Uerdingen wurde seinen Ansprüchen in Liga drei in dieser Saison nicht gerecht. Nun präsentiert der KFC einen neuen Trainer.

Heiko Vogel, langjähriger Trainer im Jugendbereich des , wird neuer Coach beim Drittligisten KFC Uerdingen. Dies verkündete der Klub am Samstag auf seiner Homepage.

Der 43 Jahre alte Vogel wird die Mannschaft, die in der dritthöchsten deutschen Spielklasse derzeit auf Tabellenplatz acht steht, kommende Woche übernehmen. Wie lange sein Vertrag läuft, steht noch nicht fest.

Vogel wurde 2011 Schweizer Meister mit dem

Zuletzt war der Trainer in Österreich bei auf der Kommandobrücke gestanden. Mit dem FC Basel holte Vogel in der Saison 2011/12 die Meisterschaft in der . Im Nachwuchs des FC Bayern hatte er von 1998 bis Ende 2007 und von Oktober 2013 bis März 2017 unter anderem als U19-Trainer und Jugendkoordinator gearbeitet.

Bei den Uerdingern ist er der bereits vierte Trainer in dieser Spielzeit. Stefan Krämer, Norbert Meier und Frank Heinemann scheiterten zuvor allesamt beim ambitionierten Drittliga-Klub.