Offiziell: Eintracht Frankfurt verlängert mit Mijat Gacinovic - Vertrag bis 2022

Der serbische Nationalspieler trägt bereits seit 2015 das Trikot der Eintracht. Nun verlängert die Frankfurter Klubführung mit Gacinovic.

Bundesligist Eintracht Frankfurt bastelt weiter eifrig an seinem Kader der Zukunft. Nach Makoto Hasebe (34), Marco Russ (33) und Gelson Fernandes (32) hat nun auch Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic (23) seinen Vertrag beim DFB-Pokalsieger verlängert. Der Serbe unterschrieb bis zum 30. Juni 2022.

"Mijat Gacinovic hat eine sehr positive Entwicklung genommen und lässt regelmäßig sein enormes Potenzial aufblitzen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic: "Wir sind der Überzeugung, dass er sich immer noch weiterentwickeln kann und seinen positiven Weg bei Eintracht Frankfurt weiterverfolgen wird."

Mijat Gacinovic: "Sehr glücklich, dass ich in Frankfurt so eine gute Zeit habe"

Gacinovic spielt seit August 2015 für die Eintracht. Bislang war er in 99 Pflichtspielen für die Hessen am Ball und erzielte bei zwölf Torvorlagen neun Tore. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich bin sehr glücklich, dass ich in Frankfurt so eine gute Zeit habe", äußerte Gacinovic: "Natürlich wünsche ich mir weitere tolle Momente in den kommenden Jahren."