Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Dem deutschen Rekordmeister gehen vor dem Gastspiel in Hamburg die Angreifer aus. Nach den jüngsten Ausfällen von Jamal Musiala und Michael Olise füllt Trainer Vincent Kompany das Aufgebot für den 11. Spieltag mit gleich zwei Teenagern aus dem eigenen Nachwuchs auf. Während ein Rückkehrer erstmals in dieser Saison im Profikader steht, winkt einem 16-jährigen Torjäger die heiß ersehnte Bundesliga-Premiere.

Wie der kicker berichtet, werden gegen den HSV erstmals in dieser Saison Flügelspieler Maycon Cardozo, 18, und Bastian Assomo im Kader stehen. Während der brasilianische Thailänder Cardozo bereits in der letzten Saison als erster Spieler aus der World Squad des FCB überhaupt zwei Bundesligaspiele für die Bayern absolvierte, ehe er wegen einer Schulterverletzung zuletzt seit August gefehlt hatte, spielte Assomo noch nie für die Profis.

Bastian Friedrich Assomo, wie der 16-Jährige mit vollem Namen heißt, gilt als größtes Stürmertalent aus dem Bayern-Campus seit einigen Jahren. Der 1,90 Meter große gebürtige Berliner stand bereits im vergangenen April einmal im Spieltagskader der Profis beim Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05, kam damals aber nicht zum Einsatz. In den vergangenen Wochen hatte Assomo durch sehr viele Treffer in kürzester Zeit von sich reden gemacht und Erwartungen über ein baldiges Profidebüt bei vielen Fans und Beobachtern geweckt.

Football / Getty Images / Imago WhatsApp Kanal GOAL Deutschland Abonniere jetzt unseren WhatsApp-Kanal Jetzt anmelden!

Diese hatten sich nach der Verletzung von Harry Kane (Syndesmoseband) uns seiner Stellvertretrer Ismael Saibari (ebenfalls Syndesmoseband) und Serge Gnabry (Muskelverletzung im Oberschenkel) vergrößert. Doch Trainer Vincent Kompany hatte in den vergangenen Spielen auf Assomos Dienste verzichtet und stattdessen sowohl beim 1:1 gegen den 1. FC Köln, als auch beim 1:2 bei OSC Lille in der Champions League den 19-jährigen Stürmer Noah-Codjo-Evora für einige Minuten eingewechselt.

Werbung Werbung

Während Codjo-Evora, der seinen Vertrag bei den Bayern jüngst bis 2030 verlängerte, wettbewerbs- und mannschaftsübergreifend in dieser Saison auf fünf Tore in 20 Spielen kommt, traf Assomo zuletzt scheinbar nach Belieben. Allein in den vergangenen sechs Spielen gelangen dem gebürtigen Berliner 13 Tore:So traf Assomo für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern in den letzten zwei Spielen jeweils zweimal. Dazwischen gelangen ihm in drei Spielen für die U17-Nationalmannschaft acht (!) Treffer. Am Mittwoch setzte er seinen irren Torlauf mit einem Tor und einer Vorlage in der Youth League fort.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele SC Freiburg - RB Leipzig DAZN

Hoffenheim - Augsburg DAZN

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen DAZN





Die Berufung in den Spieltagskader geschieht einen Tag, nachdem sich die Verletztensituation bei den Bayern weiter verschärft hat. Am Freitag kündigte Kompany zunächst an, dass Michael Olise wegen Schmerzen auch das Spiel beim HSV verpassen werde. Am späten Nachmittag sorgte dann der neuerliche gesundheitliche Rückschlag bei Jamal Musiala für mittlere Schockwellen rund um den deutschen Rekordmeister. Musialas Muskelfaserriss, wegen dem er bereits acht Wochen ausgefallen war, ehe er für zwei Kurzeinsätze zurückgekehrt war, riss wieder auf. Der traurige Tiefpunkt einer mittlerweile unendlich scheinenden Leidensgeschichte.

Laut eines Medienberichts soll Kompany Musiala abgeraten haben, gegen Lille zu spielen. Allerdings habe der Spieler wegen des öffentlichen Drucks der Bayern-Granden auf einen Einsatz bestanden. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen und allen voran Ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge hatten in den letzten Wochen die Frage aufgeworfen, ob Musiala wegen seiner neurologischen Dysfunktionen wieder zu alter Leistungsstärke finden könne und eine Gehaltsanpassung ins Spiel gebracht. Vor allem Rummenigge war wegen seiner sehr kalt und kalkuliert empfundenen Aussagen kritisiert worden.

Werbung

Bayern Münchens Talent Bastian Assomo: Das sind seine Stärken und Schwächen

Freilich: das waren Spiele im Nachwuchs und in der Vierten Liga - nun könnte er zeigen, ob er auch schon weit genug ist für die Bundesliga. In der Saisonvorbereitung hatte Assomo bereits für die Profis geglänzt und in vier Vorbereitungsspielen zwei Tore erzielt. "Er ist schon brutal für sein Alter", schwärmte damals Tom Bischof.

Assomos Trefferquote spricht für sich, allerdings sollen seine Trainer am Campus und auch Kompany noch viel Verbesserungspotenzial bei ihm sehen. So gelten sein erster Ballkontakt und sein taktisches Verständnis noch als ausbaufähig, auch sein Kopfballspiel soll trotz 1,90-Meter-Gardemaß noch nicht perfekt sein.