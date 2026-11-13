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UEFA Nations League B
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Raiffeisen Arena
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Österreich vs. Irland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Österreich - Irland
Österreich
Irland
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Österreich gegen Irland. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Österreich vs. Irland: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Raiffeisen Arena

Österreich empfängt die Republik Irland in der UEFA Nations League B in der Raiffeisen Arena in Linz. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze der Gruppe 3.

Ralf Rangnick und sein Team gehen als Tabellenerster in diese Partie. Die Österreicher haben sich in dieser Nations-League-Phase als schwer zu schlagen erwiesen und zuletzt gegen Kosovo und Israel jeweils mit 3:1 gewonnen.

Irland reist als Tabellendrittes nach Linz und braucht Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Heimir Hallgrimssons Mannschaft hat in dieser Gruppenphase noch nicht die Konstanz gefunden, die sie braucht, um ganz oben mitzuspielen.

Das direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison endete bereits 2:2 – ein Ergebnis, das zeigt, wie ausgeglichen dieses Duell ist. Irland hat die Qualität, auswärts zu punkten, muss aber defensiv stabiler auftreten als zuletzt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Themen der Woche: Was war bei Österreich und Irland los?

Österreich kommt mit einer starken Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Österreicher von Kosovo mit 1:1, zuvor hatten sie gegen Irland 2:2 gespielt. Die beiden Siege gegen Kosovo (3:1) und Israel (3:1) zeigen, dass Rangnicks Team in dieser Gruppenphase durchaus Tore produzieren kann. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft.

Irland weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage auf. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Israel in der Nations League, davor gab es ein 2:2 gegen Österreich. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:0-Auswärtserfolg gegen Israel. Die Niederlage kam mit 0:1 gegen Kosovo – ein Ergebnis, das die Schwankungen in Hallgrimssons Mannschaft verdeutlicht.

AUT

AUT - Form

ESP
N3-0
ISR
S3-1
KOS
S3-1
IRL
U2-2
KOS
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IRL

IRL - Form

CAN
U1-1
KOS
N1-0
ISR
S0-3
AUT
U2-2
ISR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Österreich vs. Irland: Aufstellungen

Österreich vs Irland Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Österreich crest
Österreich
AUT
Aufstellung
Irland crest
Irland
IRL
3-4-2-1
A. SchlagerA. SchlagerK. LaimerK. LaimerK. DansoK. DansoS. PoschS. PoschF. BacherF. BacherX. SchlagerX. SchlagerC. AdamuC. AdamuA. PrassA. PrassR. SchmidR. SchmidN. SeiwaldN. SeiwaldS. KalajdzicS. KalajdzicC. KelleherC. KelleherL. ScalesL. ScalesJ. DunneJ. DunneJ. EganJ. EganA. IdahA. IdahJ. MolumbyJ. MolumbyJ. MoylanJ. MoylanJ. KnightJ. KnightC. CoventryC. CoventryR. ManningR. ManningT. ParrottT. Parrott
Irland crest
Irland
IRL
4-2-3-1
Österreich

Startelf

Irland

Trainer

  • R. Rangnick
  • H. Hallgrimsson

Österreich vs. Irland: Form

AUT

AUT - Form

ESP
N3-0
ISR
S3-1
KOS
S3-1
IRL
U2-2
KOS
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IRL

IRL - Form

CAN
U1-1
KOS
N1-0
ISR
S0-3
AUT
U2-2
ISR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Österreich vs. Irland: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ÖsterreichUnentschiedenIrland
1
3
1
UEFA Nations League B
Irland badge
Irland
IRL
2
Österreich badge
Österreich
AUT
2
END
WM-Qualifikation
Irland badge
Irland
IRL
1
Österreich badge
Österreich
AUT
1
END
WM-Qualifikation
Österreich badge
Österreich
AUT
0
Irland badge
Irland
IRL
1
END
WM-Qualifikation
Österreich badge
Österreich
AUT
1
Irland badge
Irland
IRL
0
END
WM-Qualifikation
Irland badge
Irland
IRL
2
Österreich badge
Österreich
AUT
2
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Österreich vs. Irland: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
ÖsterreichÖsterreichAUT
422095+48
U
U
S
S
2
KosovoKosovoKOS
412134-15
U
U
N
S
3
IrlandIrlandIRL
412164+25
U
U
S
N
4
IsraelIsraelISR
402227-52
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Play-offs Abstieg

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