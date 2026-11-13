Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich ORF eins Schweiz DAZN

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Österreich vs. Irland: Anstoßzeit

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Österreich empfängt die Republik Irland in der UEFA Nations League B in der Raiffeisen Arena in Linz. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze der Gruppe 3.

Ralf Rangnick und sein Team gehen als Tabellenerster in diese Partie. Die Österreicher haben sich in dieser Nations-League-Phase als schwer zu schlagen erwiesen und zuletzt gegen Kosovo und Israel jeweils mit 3:1 gewonnen.

Irland reist als Tabellendrittes nach Linz und braucht Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Heimir Hallgrimssons Mannschaft hat in dieser Gruppenphase noch nicht die Konstanz gefunden, die sie braucht, um ganz oben mitzuspielen.

Das direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison endete bereits 2:2 – ein Ergebnis, das zeigt, wie ausgeglichen dieses Duell ist. Irland hat die Qualität, auswärts zu punkten, muss aber defensiv stabiler auftreten als zuletzt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Themen der Woche: Was war bei Österreich und Irland los?

Österreich kommt mit einer starken Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Österreicher von Kosovo mit 1:1, zuvor hatten sie gegen Irland 2:2 gespielt. Die beiden Siege gegen Kosovo (3:1) und Israel (3:1) zeigen, dass Rangnicks Team in dieser Gruppenphase durchaus Tore produzieren kann. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft.

Irland weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage auf. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Israel in der Nations League, davor gab es ein 2:2 gegen Österreich. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:0-Auswärtserfolg gegen Israel. Die Niederlage kam mit 0:1 gegen Kosovo – ein Ergebnis, das die Schwankungen in Hallgrimssons Mannschaft verdeutlicht.

Österreich vs. Irland: Aufstellungen

Österreich vs. Irland: Form

Österreich vs. Irland: Bilanz direkte Duelle

Österreich vs. Irland: Die Tabellen