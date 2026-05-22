FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So streamst du die Spiele in Österreich
Wenn du die Partien von außerhalb Österreichs über ein VPN schauen willst, verbinde dich mit einem österreichischen Server und stream die WM-Spiele kostenlos auf ORF.
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanien
🇩🇿 Algerien
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
🇦🇹 Österreich
🇧🇪 Belgien
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
🇨🇾 Zypern
🇨🇿 Tschechien
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
🇫🇯 Fidschi
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irland
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumänien
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Österreich: Sender für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
In Österreich teilen sich zwei frei empfangbare Sender die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: ORF (der öffentlich-rechtliche Sender) und ServusTV (ein kommerzieller Sender im Besitz von Red Bull).
Wenn du die Spiele von außerhalb Österreichs über ein VPN schauen willst, wähle einen österreichischen Server, um die Partien kostenlos bei ORF zu streamen. Oder verbinde dich mit einem Server in der MENA-Region, um die Begegnungen über beIN Sports Connect zu sehen; diese Option erfordert jedoch ein regionales, kostenpflichtiges Abo.
Im Rahmen einer Unterlizenzvereinbarung zeigen beide Sender alle 104 Spiele des Turniers. Die Berichterstattung verteilt sich wie folgt:
- Spielaufteilung: ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Spiele live.
- Wichtige Spiele: Der ORF besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung des Eröffnungsspiels und des Finales.
- Österreichische Nationalmannschaft: ORF zeigt das erste und dritte Gruppenspiel mit österreichischer Beteiligung, ServusTV überträgt das zweite Gruppenspiel sowie ein mögliches Achtelfinale.
- Streaming: Beide Sender bieten auf ihren Plattformen ORF ON und ServusTV On umfassende digitale Berichterstattung und Live-Streams.
Da beide Sender frei empfangbar sind, können Fans in Österreich das gesamte Turnier 2026 verfolgen, ohne ein kostenpflichtiges Kabel- oder Streaming-Abonnement zu benötigen.