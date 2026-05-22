Österreich: TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die Übertragungen aus Österreich

Wenn du die Partien von außerhalb Österreichs verfolgen willst, verbinde dich über ein VPN mit einem österreichischen Server und stream die WM-Spiele kostenlos auf ORF.





Österreich: ORF und ServusTV zeigen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

In Österreich teilen sich zwei frei empfangbare Sender die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: ORF und ServusTV.

Wer die Partien aus dem Ausland per VPN verfolgen will, verbindet sich mit einem österreichischen Server, um die Spiele kostenlos auf ORF zu streamen. Alternativ wählt man einen Server in der MENA-Region, um die Begegnungen über beIN Sports Connect zu sehen; diese Option erfordert jedoch ein regionales, kostenpflichtiges Abonnement.









Im Rahmen einer Unterlizenzvereinbarung zeigen beide Sender alle 104 Spiele des erweiterten Turniers. So verteilt sich die Berichterstattung:

Spielaufteilung: ORF und ServusTV zeigen jeweils 52 Live-Spiele.

Wichtige Spiele: Der ORF besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung des Eröffnungsspiels und des Finales.

Österreichische Nationalmannschaft: ORF zeigt das erste und dritte Gruppenspiel mit österreichischer Beteiligung, ServusTV überträgt das zweite Gruppenspiel sowie ein mögliches Achtelfinale.

Streaming: Beide Plattformen, ORF ON und ServusTV On , bieten eine umfassende digitale Berichterstattung und Live-Streams.

Da beide Sender frei empfangbar sind, können Fans in Österreich das gesamte Turnier 2026 verfolgen, ohne ein kostenpflichtiges Kabel- oder Streaming-Abonnement zu benötigen.