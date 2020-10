Österreich vs. Griechenland im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird das Länderspiel übertragen

Vor den wichtigen Spielen in der Nations League spielen heute Österreich und Griechenland gegeneinander. Goal erklärt, wie die Partie übertragen wird.

Die Nationalmannschaften Österreichs und Griechenlands treffen aufeinander: Kurz vor den nächsten Prüfungen in der veranstalten die beiden Auswahlen ein Freundschaftsspiel. Anpfiff im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ist heute um 20.30 Uhr.

Die Spieler aus der Alpenrepublik müssen im Anschluss an das Spiel nach Nordirland und Rumänien, um die Spieltage drei und vier zu bestreiten. Nach einem Sieg gegen und einer Niederlage gegen Rumänien steht das Team von Franco Foda auf Rang drei der Liga B, Gruppe 1.

Besser sieht es bei aus: Die Profis vom Mittelmeer teilen sich mit Slowenien die Gruppenführung in der Gruppe C - allerdings in Liga C, also eine Spielklasse unterhalb der der Österreicher. Als nächstes geht es für das Team von John van 't Schip zuhause gegen Moldawien und den .

Es ist die letzte Möglichkeit für die beiden Länder, sich vor den Partien der Nations League einzuspielen. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE übertragen wird.

Österreich gegen Griechenland im Überblick

Duell Österreich - Griechenland Datum Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 20.30 Uhr Stadion Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Österreich Zuschauer 3000

Quelle: imago images / GEPA pictures

Österreich vs. Griechenland: Das Länderspiel LIVE im TV verfolgen

Schlechte Nachrichten für alle Fans: In wird aufgrund der Rechtevergabe das Spiel nicht im TV übertragen. Keiner der zahlreichen Pay-TV-Sender und Free-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte gesichert.

Wer aber jetzt schon den Kopf hängen lässt, ist selbst schuld, wenn er das Spiel verpasst: Es gibt nämlich eine einfache Möglichkeit, das Spiel auf dem Smart-TV zu verfolgen. Und das Beste: Diese Möglichkeit ist kostenlos!

Das Länderspiel zwischen Österreich und Griechenland mit DAZN verfolgen

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute nämlich die Begegnung zwischen Österreich und Griechenland. Mit der DAZN-App und einem Abonnement könnt ihr euch anmelden, und schon wird das Länderspiel auf der Plattform gezeigt.

Alles weitere zu DAZN, inklusive der kostenlosen Variante, steht im nächsten Abschnitt.

Österreich empfängt Griechenland: So wird das Freundschaftsspiel im LIVE-STREAM übertragen

Wie im Abschnitt zuvor bereits erwähnt, überträgt DAZN heute das Spiel via LIVE-STREAM. DAZN ist ein junger Streamingdienst aus Ismaning bei München, der es in wenigen Jahren an die Spitze des Sport-Streamings geschafft hat.

Dabei hat die Plattform nicht nur Fußball auf Abruf verfügbar. Nein, das Angebot geht weit über die und Nations League hinaus: Mit Basketball, Tennis, Football, Handball, Eishockey, Boxen und Motorsport sind nur einige der Sportarten genannt, die DAZN live und exklusiv überträgt.

Österreich vs. Griechenland: So funktioniert DAZN

Um auf das riesige Angebot zugreifen zu können, müssen zwei Vorrausetzungen gegeben sein: Zum einen braucht ihr ein internetfähiges Gerät. Dabei hat sich DAZN zur Aufgabe gemacht, auf möglichst vielen Wegen nutzbar zu sein.

Die Verfügbarkeit geht weit über Handy, Tablet, Smart-TV oder Webbrowser hinaus: Auch auf der Spielekonsole, mit Apple TV, Google Chromecast oder dem Amazon Fire TV Stick ist die Plattform abrufbar.

Griechenland fährt nach Österreich: So schließt ihr ein Abo bei DAZN ab

Die zweite Voraussetzung ist ein Abonnement. Um ein Abo bei DAZN abzuschließen, müsst Ihr Euch zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: das Monatsabo für 11,99 Euro pro Monat oder das Jahresabo für 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat). Eine Übersicht über die unterschiedlichen Preisklassen findet ihr bei DAZN News.

Ihr seid von dem Angebot noch nicht überzeugt? Dann folgt jetzt das Beste bei DAZN: Mit dem Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte Angebot zugreifen - vollständig kostenlos! Eine Übersicht zu dem unverbindlichen Gratismonat findet ihr hier.

Quelle: AA

Österreich vs. Griechenland: Keine Chance mit dem Goal LIVE-TICKER verpassen

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber trotzdem ständig auf dem aktuellen Stand bleiben? Dann hat Goal die perfekte Alternative für euch - den LIVE-TICKER.

Egal ob Tor, Großchance oder Hintergrundwissen: Jede relevante Information wird hier vorbereitet und erklärt - in Echtzeit. Hier entlang!

Die Aufstellungen zum Länderspiel zwischen Österreich und Griechenland

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, werden diese hier veröffentlicht. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!