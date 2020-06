Bericht: Martin Ödegaard sagt AC Milan ab - Verbleib bei Real Sociedad?

Zuletzt wurde Martin Ödegaard mit der AC Milan in Verbindung gebracht. Nun gab der Norweger dem Serie-A-Klub offenbar einen Korb.

Der zuletzt mit der AC Milan in Verbindung gebrachte Mittelfeldspieler Martin Ödegaard wird im Sommer nicht zu den Rossoneri wechseln. Das geht aus einem Bericht der Mundo Deportivo hervor.

Demnach habe der 21-Jährige, der aktuell bis Saisonende von an ausgeliehen ist, den Wunsch geäußert, eine weitere Saison bei den Basken bleiben zu können.

Real Madrid plant offenbar nicht mit Ödegaard für kommende Saison

Ein Verbleib Ödegaards scheint nicht ausgeschlossen. Die Königlichen planen zur kommenden Spielzeit offenbar ohnehin noch nicht mit dem Linksfuß, der in der aktuellen Spielzeit mit starken Leistungen vor der Coronapause auf sich aufmerksam machte. Der Leihvertrag mit Real Sociedad enthält ohnehin die Option auf eine weitere Spielzeit.

Ödegaard wechselte bereits im Alter von 16 Jahren 2015 zu den Madrilenen, wurde in der Folge aber dreimal verliehen. Beim Tabellenvierten der spanischen Liga kommt der norwegische Nationalspieler in dieser Saison bislang auf 29 Einsätze in Liga und Pokal (sieben Tore).