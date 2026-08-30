Die AS Rom hat beim VfB Stuttgart wegen Jamie Leweling angeklopft. Nach Informationen von Sky Italia haben die Italiener den Schwaben ein konkretes Modell vorgelegt: eine Leihe für fünf Millionen Euro mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio hat Stuttgart diesen ersten Vorschlag abgelehnt.

Wie der deutsche Sky-Ableger berichtet, möchte die Roma den deutschen Nationalspieler mit einem Fünfjahresvertrag von einem Wechsel überzeugen. Leweling soll allerdings auch bei anderen Klubs auf dem Zettel stehen. Als weitere Interessenten werden unter anderem Inter Mailand sowie Vereine aus England genannt.

Einen Transfer des 25-Jährigen schließt der VfB grundsätzlich nicht aus. Die Stuttgarter sind auf Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen. Für einen Abschied müsste die Roma ihre Offerte allerdings offenbar noch nachbessern, um Stuttgart von einem Wechsel zu überzeugen.

Ende Juni hatte Leweling einen möglichen Abschied vom VfB in diesem Sommer zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen.

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Wie lange steht Jamie Leweling beim VfB Stuttgart unter Vertrag?

"Man kann nie irgendetwas ausschließen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent bleibe. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent wechsle", sagte Leweling im Rahmen einer Pressekonferenz bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Offensivspieler fügte an: "Mein Fokus liegt jetzt auf der WM, danach kann man weiterschauen."

Leweling steht beim VfB zwar noch bis 2029 unter Vertrag, vor allem die Premier League soll aber mit lukrativen Angeboten locken. Anfang des Jahres bemühte sich AFC Bournemouth wohl intensiv um den deutschen WM-Fahrer und war dem Vernehmen nach bereit, 40 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Stuttgart lehnte allerdings ab, wollte Leweling mitten in der Saison nicht abgeben.

Stuttgart hatte Leweling 2023 zunächst per Leihe von Union Berlin geholt, ein Jahr später verpflichtete der VfB den Flügelspieler für sechs Millionen Euro Ablöse fest. Leweling zählt bei den Schwaben zu den absoluten Konstanten, Trainer Sebastian Hoeneß schätzt ihn sehr.