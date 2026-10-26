Trent Alexander-Arnold ist angeblich nicht an einer Rückkehr zum Liverpool interessiert, auch wenn er bei Real Madrid nur selten spielt.

Das sagte der spanische Transfer-Experte Guillem Balague bei Teamtalk. Zuletzt war berichtet worden, dass der englische Nationalspieler angeblich seine sportliche Zukunft überdenkt und einige Klubs an einer Verpflichtung interessiert seien, darunter auch sein Ex-Verein FC Liverpool, den er allerdings nicht zur größten Freude der Fans im Sommer 2025 ablösefrei verlassen hatte.

"Er denkt gerade 'Okay, jetzt ist noch nicht meine Zeit, aber sie kommt noch. Darauf bereite ich mir vor'", erklärte Balague zur Situation von Alexander-Arnold. "Auf seiner Position sind zwei andere Spieler vor ihm und Eder Militao durfte gegen Sevilla auch schon hinten rechts spielen. Ist er also die vierte Wahl? Ganz sicher ist er nur die dritte", fügte er hinzu.

Aufgrund von Verletzungen tat sich Alexander-Arnold schon in der vergangenen Saison bei den Königlichen sehr schwer und teilte sich seine Einsatzzeiten mit Fede Valverde und Dani Carvajal. Nach Carvajals Abschied verpflichtete Real mit Denzel Dumfries einen weiteren Top-Außenverteidiger von Inter Mailand. Der neue Madrid-Coach Jose Mourinho setzte aber unter anderem im Clasico beim FC Barcelona weder auf Dumfries noch auf Alexander-Arnold, sondern brachte den gelernten Mittelfeldspieler Fede Valverde auf dieser Position.

Wie geht es für Trent Alexander-Arnold bei Real weiter?

"Er lässt sich aber nicht hängen. Mourinho hat ihm gesagt, dass er dranbleiben soll und dass er seine Momente bekommen wird", berichtete Balague. "Er will sich bei Real Madrid durchsetzen, deshalb hat er nicht die Absicht, den Verein zu verlassen", lautete das Fazit des Transferexperten.

Alexander-Arnold steht noch bis 2031 bei Real unter Vertrag. Er spielte in dieser Saison bislang erst 345 Minuten in allen Wettbewerben für seinen Klub. Für England hat er 36 Länderspiele absolvierte, wurde von Nationaltrainer Thomas Tuchel aber nicht für die WM im vergangenen Sommer nominiert.