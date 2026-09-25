Nach dem Remis gegen Deutschland (1:1) hat Niederlande-Trainer Xavi, der wie Jürgen Klopp sein Debüt feierte, ein Sonderlob an Marc-Andre ter Stegen verteilt. "Was für eine großartige Leistung, Ter. Ich freue mich sehr, wie du dich zurückgekämpft hast. Du bist wirklich ein Kämpfer", sagte der ehemalige Barca-Coach über seine einstige Nummer eins nach Abpfiff und betonte: "Fast hätten wir wegen dir verloren."

Der 34-Jährige verzeichnete in 90 Minuten satte neun Paraden und hatte entscheidenden Anteil daran, dass Oranje am Ende nicht als Sieger vom Platz ging. Letztlich verbuchte die Elftal einen Expected-Goals-Wert von deutlich über drei, während das DFB-Team mit einem Treffer statistisch gesehen das Maximum herausholte. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass ter Stegen sich auch die eine oder andere Unsicherheit leistete.

Bei den zumeist brandgefährlichen Ecken des Xavi-Teams offenbarte der Schlussmann von Ajax Amsterdam große Probleme bei der Strafraumbeherrschung und durfte sich glücklich schätzen, dass in Folge derer zwei Treffer wegen niederländischen Fouls nicht zählten. Auch im Passspiel präsentierte sich ter Stegen ungewohnt fehlerhaft. Allen voran sein haarsträubender Abspielfehler in Minute 42 hätte bestraft werden müssen, als er Cody Gakpo mitten in die Füße spielte.

Insbesondere im zweiten Spielabschnitt hatte ter Stegen mit seinen Paraden aber maßgeblichen Anteil, dass Klopp nicht mit einer Niederlage beim DFB startete. Gleich viermal rettete er glänzend auf der Linie, ehe er beim späten Gegentor durch Gakpo machtlos war.

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Nummer eins von Klopp: Steht ter Stegen in allen Spielen im Tor?

Damit bleibt ein Auftritt mit Licht und Schatten, nachdem ter Stegen von Klopp vorerst zum Nachfolger des abermals zurückgetretenen Manuel Neuer auserkoren hatte. Hinter der "ewigen" Nummer zwei im deutschen Tor liegt eine lange Leidenszeit zurück, die ihm letztlich auch die Teilnahme an der WM 2026 kostete. Mehrere Verletzungen bremsten ter Stegen in den vergangenen Jahren aus. Zudem hatte ihn Barca-Trainer Hansi Flick zum Start der vergangenen Saison degradiert, ehe im Winter eine Leihe zum FC Girona folgte, wo ihn zwischenzeitlich eine schwere Rückenblessur zurückwarf. Im Sommer einigte sich mit Barca mit Ajax auf ein erneutes Leihgeschäft.

Flick war in Barcelona auf Xavi gefolgt, von dem sich die Katalanen im Sommer 2024 nach rund zweieinhalb Jahren im Amt getrennt hatten. Unter dem früheren Weltklasse-Mittelfeldspieler war ter Stegen unangefochtener Stammspieler. Auch standen beide noch in der Saison 2014/15 gemeinsam für die Blaugrana auf dem Feld.

Im zweiten Spiel der XXL-Länderspielpause am Sonntag gegen Griechenland ist davon auszugehen, dass ter Stegen erneut zwischen den Pfosten stehen wird. Klopps Alternativen in seinem "ersten" Kader sind Finn Dahmen (FC Augsburg) und Alexander Nübel (Besiktas).

Für die Partie gegen Serbien und das Rückspiel in Griechenland ist ter Stegen hingegen nicht vorgesehen. Neben Dahmen, der bei der Mannschaft bleibt, gehören Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Jonas Urbig (FC Bayern München) dem zweiten Aufgebot an.